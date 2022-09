Errore in Champions League: “In campo la Nazionale”

In campo la Nazionale: l’ironia dei social dopo la grafica sbagliata in Napoli-Liverpool di Champions League

E’ cominciata la fase a girone di Champions League. La competizione europea più prestigiosa ha avuto il suo inizio ieri per le italiane, con il Milan che non è andato oltre il pareggio contro il Salisburgo e con la Juventus, che ha perso a Parigi, contro il Psg.

Stasera in campo l’Inter, in casa col Bayern Monaco, e il Napoli contro il Liverpool, al Maradona.

Il match degli azzurri è in onda su Amazon Prime Video. Il servizio streaming offerto dall’azienda americana sta dunque facendo il suo esordio nella fase a gironi di Champions League. I primi minuti della partita del Napoli non è passata certamente inosservata. Non solo per il vantaggio degli azzurri ma anche per la grafica apparsa sugli schermi degli italiani che stanno assistendo al match.

Come è possibile vedere da alcuni tweet, al posto del classico NAP è apparso ITA, che fa chiaramente riferimento all’Italia. Inevitabile l’ironia sui social