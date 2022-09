PSG-Juventus, Allegri ne perde un altro nella rifinitura

La Juventus al lavoro questa mattina prima della partenza per Parigi: un altro titolare si allena a parte. La rifinitura

Archiviato il pareggio di Firenze, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara per l’esordio in Champions League. Domani sera, al Parco dei Principi, la squadra bianconera sarà ospite del Paris Saint-Germain.

Un debutto di fuoco per Allegri che, nel post partita di Fiorentina-Juve, ha spostato il mirino sul Benfica: “Vedremo come stiamo, la gara importante è quella col Benfica in casa e il doppio confronto con i portoghesi. La prepareremo bene perché è una partita importante e di grande livello, ma per noi conteranno più quelle contro Benfica e Maccabi Haifa“. Domani, però, di fronte ci saranno Messi, Neymar e Mbappé e la Juventus si presenta alla super sfida con diverse defezioni. Oltre ai lungodegenti Chiesa e Pogba, infatti, Allegri dovrà fare a meno anche di Szczesny e con ogni probabilità di un altro titolare.

Juventus, la rifinitura alla vigilia del Paris Saint-Germain

La squadra bianconera è tornata in campo questa mattina prima della partenza per Parigi. Nel tardo pomeriggio, alle ore 18.45, Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare il match. Nella rifinitura l’allenatore ha ritrovato Adrien Rabiot: il centrocampista francese è tornato ad allenarsi da ieri in gruppo dopo aver saltato la trasferta di Firenze. Recuperato Rabiot e anche Bonucci, di nuovo in campo a Firenze, mentre ha lavorato a parte Alex Sandro dopo il problema rimediato con la Fiorentina. Il terzino brasiliano non è al meglio e dovrebbe lasciare il posto a sinistra a Mattia De Sciglio. Per quanto riguarda la formazione, dubbi soprattutto a centrocampo per Allegri, con un possibile turno di riposo per Manuel Locatelli e il ritorno da titolare di Miretti. Infine, presente nella rifinitura anche Pogba, che ha ripreso a lavorare sul campo. Si avvicina il ritorno in campo del francese, l’obiettivo della Juve è quello di riaverlo subito dopo la sosta per le Nazionali. Ecco la probabile formazione anti-PSG:

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Miretti, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.

Dall’inviato Giorgio Musso