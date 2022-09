DIRETTA Serie A, Torino-Lecce 1-0 | Si riparte – LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Torino-Lecce, uno dei tre monday night della quinta giornata di Serie A

Scalcare Inter, Juventus e Lazio e agguantare la Roma in classifica. Con questa prospettiva davanti a sé, il Torino ospita questa sera il Lecce nell’ultimo posticipo della quinta giornata di Serie A. In caso di successo, la squadra allenata da Ivan Juric compierebbe un bel balzo in avanti in classifica, portandosi a ridosso dalle squadre di testa. Il tecnico granata a centrocampo dovrà fare a meno di Samuele Ricci, infortunatosi al polpaccio pochi minuti prima della sfida contro l’Atalanta.

Reduce dall’ottimo pareggio in casa del Napoli, l’undici di Marco Baroni insegue ancora il primo successo in campionato. L’allenatore giallorosso dovrà fare a meno di Gabriel Strefezza, che ha raggiunto in infermeria Cetin, Dermaku, Perrson e Brancolini. L’ultimo scontro diretto in Serie A in casa Toro risale al 16 settembre del 2019 e vide trionfare i salentini per 2 a 1. L’ultimo precedente in assoluto c’è stato invece in Coppa Italia, con la vittoria dei granata per 3-1 dopo i tempi supplementari nell’ottobre del 2020. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sull’andamento della partita, in programma alle 20.45.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-LECCE

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Dijdij, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ilkhan, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Pellegri. All. Juric (in panchina Paro).

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; gonzalez, Hjiulmand, Bistrovic; Di Francesco, Ceesay, Banda. All. Baroni.

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 13, Napoli 11, Milan 11, Udinese 10, Roma 10, Juventus 9, Inter 9, Lazio 8, Torino* 7, Salernitana 6, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Hellas Verona 5, Spezia 5, Empoli 4, Bologna 3, Lecce* 2, Sampdoria 2, Cremonese 2, Monza 1.

* una partita in meno