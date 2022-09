DIRETTA Serie A, Monza-Atalanta 0-1 e Salernitana-Empoli 2-1 | Hojlund e Dia in gol! LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dello ‘U-Power Stadium’ tra il Monza di Stroppa e l’Atalanta di Gasperini e quello dell’Arechi’ tra la Salernitana di Nicola e l’Empoli di Zanetti in tempo reale

Le emozioni della quinta giornata del campionato di Serie A non sono ancora finite. Dopo il derby vinto dal Milan e la vittoria del Napoli sulla Lazio di sabato e la batosta inflitta dall’Udinese alla Roma ieri, oggi ci sono tre posticipi. I primi due, in contemporanea, vedono l’Atalanta e l’Empoli fare visita rispettivamente al Monza e alla Salernitana in partite che mettono in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi.

Da un lato, allo ‘U-Power Stadium’, va in scena una sorta di testa-coda. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle ottenute contro il Verona in trasferta e contro il Torino davanti al proprio pubblico, per prendersi la vetta solitaria della classifica e sfruttare questa stagione senza coppe per tornare ad essere la sorpresa della Serie A. Ma i biancorossi di Giovanni Stroppa, unica formazione ancora ferma a zero, ha bisogno di un risultato positivo per per puntellare la panchina del proprio allenatore e mettere in cascina i primi punti salvezza.

Dall’altro, allo stadio ‘Arechi’, i granata di Davide Nicola puntano ad allungare la striscia di tre risultati utili in cui ha conquistato 5 punti tra Udinese, Sampdoria e Bologna, per provare a vivere una annata più tranquilla rispetto a quella appena passata. Anche gli azzurri di Paolo Zanetti non perdono dalla prima giornata, ma vengono da tre pareggi consecutivi contro Fiorentina, Lecce e Verona e vogliono centrare il primo successo nello scontro diretto. Calciomercato.it vi offre i match dello ‘U-Power Stadium’ e quello dell’Arechi’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Monza-Atalanta e Salernitana-Empoli

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Mari, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Dany Mota. All. Stroppa

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Zappacosta; De Roon, Koopmeiners; Malinovskyi, Ederson, Lookman; Hojlund. All. Gasperini

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Candreva; Dia, Bonazzoli. All. Nicola

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Henderson; Pjaca; Lammers, Satriano. All. Zanetti

CLASSIFICA: Milan e Napoli 11 punti, Atalanta* 10, Roma 10, Udinese 10, Inter e Juventus 9, Lazio 8, Torino* 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Salernitana* 5, Spezia 5, Verona 5, Empoli* 3, Bologna 3, Lecce* 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza* 0.

*Una partita in meno