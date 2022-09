Udinese-Roma 4-0, Mourinho sprofonda e cede la vetta

Serie A, il posticipo finisce con un netto 4-0: l’Udinese strapazza la Roma e la raggiunge in classifica

Doveva essere una prova di maturità per conservare la vetta della classifica dopo le vittorie nei big match di Milan e Napoli rispettivamente contro Inter e Lazio. Invece la Roma esce dal campo dell’Udinese con le ossa rotte e un passivo pesantissimo. I bianconeri strapazzano la squadra di Mourinho con un 4-0 che non ammette repliche e volano in classifica appaiando proprio i capitolini.

L’Udinese sblocca subito il match grazie ad un clamoroso errore di Karsdorp che di petto serve ad Udogie il facile vantaggio bianconero. Nella ripresa il crollo. I cambi di Mourinho non sortiscono l’effetto sperato, anzi Samardzic pesca il pari con un sinistro da fuori sfruttando un errore di Rui Patricio al 56′. I giallorossi provano a reagire con Mancini da calcio d’angolo, ma il colpo di testa del difensore centra il palo. E’ l’unico squillo giallorosso. La squadra concede sempre più spazi e l’Udinese va a nozze. Pereyra trova il tris al 75′ e pochi minuti più tardi Lovric pesca il primo gol in Serie A. I bianconeri agganciano la Roma a 10 punti in classifica, con i giallorossi costretti ad abdicare la vetta che resta, per il momento, in mano a Napoli e Milan. Domani però, l’Atalanta, può ritrovarsi da sola.

Udinese-Roma 4-0: Udogie 5′, Samardzic 56′, Pereyra 75′, Lovric 82′.

CLASSIFICA:

Milan e Napoli 11 punti, Atalanta* 10, Roma 10, Udinese 10, Inter e Juventus 9, Lazio 8, Torino* 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Salernitana* 5, Spezia 5, Verona 5, Empoli* 3, Bologna 3, Lecce* 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza* 0.

*Una partita in meno