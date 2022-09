Primo punto in stagione: pareggio tra Cremonese e Sassuolo

Si è giocata a Cremona il match tra i padroni di casa della Cremonese e il Sassuolo di Dionisi. Un match valevole per la quinta giornata di Serie A

Si è aperta con un pareggio la domenica di Serie A. Alo Stadio Giovanni Zini di Cremona, il Sassuolo, privo del suo uomo faro, Domenico Berardi, non è andato oltre il pareggio contro la Cremonese.

Partita equilibrata con diverse occasioni da una parte e dall’altra ma il risultato non si è sbloccato. Giocano bene gli uomini di Alvini, che conquistano così il primo punto in stagione. Per i neroverdi di Dionigi, invece, un altro zero a zero dopo quello con il Milan. Un punto che porta il Sassuolo a 6 punti in classifica

Cremonese-Sassuolo 0-0

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Escalante, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Lauriente, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Milan* e Napoli* 11 punti Atalanta 10, Roma 10, Inter* e Juventus* 9, Lazio 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina* 6, Sassuolo* 6, Salernitana 5, Spezia 4, Empoli 3, Lecce 2, Bologna 2, Hellas Verona 2, Sampdoria 2, Cremonese* 1, Monza 0

*Una partita in più

Serie A, la quinta giornata: ora tocca a Spezia-Bologna

In Serie A torna così lo spezzatino. Ieri sono stati tre i match giocati: ha aperto Fiorentina-Juventus, terminato in parità, prima di lasciare spazio al derby di Milano, conquistato da Leao e compagni, e a Lazio-Napoli, che ha visto Spalletti avere la meglio su Sarri.

Dopo il pareggio, a reti bianche tra Cremonese e Sassuolo, alle 15.00 sarà la volta di Spezia-Bologna, con Sinisa Mihajlovic che va a caccia del primo successo stagione. I padroni di casa, invece, vogliono bissare la vittoria della prima giornata.

La domenica, poi, proseguirà con Verona-Sampdoria, altra sfida salvezza, in programma alle ore 18.00, e Udinese-Roma, alle ore 20.45.

La squadra di Jose Mourinho ha la possibilità di prendersi la vetta della classifica, in attesa di Monza-Atalanta, che si giocherà domani alle 18.30, così come Salernitana-Empoli. La quinta giornata, finalmente, andrà in archivio, con Torino-Lecce (ore 20.45)