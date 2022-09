Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

Sabato con le grandi della Serie A in campo in attesa della Roma, impegnata questa sera nel posticipo con l’Udinese.

A prendersi la scena ovviamente il derby della ‘Madonnina’ tra Milan e Inter con il successo dei rossoneri trascinati da un super Leao, mentre fa discutere la prestazione della Juventus dopo il sofferto 1-1 contro la Fiorentina. In serata il Napoli sbanca in rimonta l’Olimpico grazie al solito Kvaratskhelia.

‘La Gazzetta dello Sport’ in prima pagina salta le gesta di Leao, protagonista della doppietta decisiva nella stracittadina con l’Inter. “StraLeao: Derby al Milan, l’Inter si sgonfia”, titola il quotidiano milanese. L’attenzione poi si sposta sulla Juventus, fermata sul pare dalla Fiorentina: “Segna Milik, poi il buio”, con la prova non certo esaltante della formazione di Allegri. Vince e vincince invece il Napoli: “Napoli accelera, Spalletti e il fattore K”.

“Due Diavoli’ titola il ‘Corriere dello Sport’ per esaltare le prove di Leao e Kvaratskhelia, trascinatori rispettivamente di Milan e Napoli negli anticipi di ieri. “Leao e Kvaratskhelia fenomenali: trascinano il Milan e il Napoli in vetta”. A non convincere è invece la Juventus: “Juve, non basta Milik. La Viola domina e sbaglia un rigore”, il commento alla scialba prestazione dei bianconeri in casa della Fiorentina.

‘Tuttosport’ punta il dito sempre sulla Juventus, deludente al ‘Franchi’ dopo il vantaggio firmato da Milik: “Allegri devi fare di più”, con il quotidiano torinese che punta il dito contro l’allenatore bianconero. Spazio poi ovviamente al derby e al Leao show: “Leao indiavolato, Inter all’inferno. Il portoghese e Giroud devastanti. Inzaghi: “Blackout inammissibile”, si legge in prima pagina. Spazio anche per il Torino: “Toro, nessuno ha più rigori contro”.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 4 settembre

In Spagna vincono Real Madrid e Barcellona, con il quotidiano ‘Sport’ che esalta la brillante e convincente vittoria dei blaugrana di Xavi in casa del Siviglia: “Exhibicion” si legge sulla prima pagina del giornale catalano che sottolinea la nuova prova super di Lewandowski, ancora a segno. In Francia invece tutto facile per il Paris Saint-Germain, prossimo avversario della Juventus in Champions League. “Paris peinard”, scrive in prima pagina ‘L’Equipe’ con Mbappe in evidenza nel successo per 3-0 della formazione di Galtier nella tana del Nantes.