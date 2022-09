Serie A, la cronaca di Cremonese-Sassuolo 0-0

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Cremonese-Sassuolo, lunch match della quinta giornata di Serie A

Nel primo turno di campionato con gli orari canonici, spetterà a Cremonese-Sassuolo il ruolo di primo lunch match della Serie A 2022/23. Anticipo delle 12.30 della quinta giornata, la sfida dello stadio Giovanni Zini mette di fronte due squadra ancora in cerca di un’identità precisa. Reduci dall’ottimo pareggio contro il Milan, i neroverdi cercano la prima vittoria in trasferta dopo la sconfitta contro la Juve e il pari contro lo Spezia. Orfana di Domenico Berardi, la squadra allenata da Alessio Dionisi è ferma a cinque punti in classifica, ma in caso di successo potrebbero raggiungere la Fiorentina e superare la Lazio in graduatoria.

I grigiorossi di Massimiliano Alvini hanno urgente bisogno di muovere la classifica. Ancora bloccata a quota zero punti, la squadra lombarda spera di abbinare ai complimenti per il bel gioco il raggiungimento delle prime soddisfazioni in termini di risultato. Nella lista dei convocati dell’ex allenatore del Perugia non figurano i nomi degli ultimi due arrivati: Hendry e Meite.

Formazioni Ufficiali Cremonese-Sassuolo

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Escalante, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Lauriente, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Milan* e Napoli* 11 punti Atalanta 10, Roma 10, Inter* e Juventus* 9, Lazio 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina* 6, Sassuolo* 6, Salernitana 5, Spezia 4, Empoli 3, Lecce 2, Bologna 2, Hellas Verona 2, Sampdoria 2, Cremonese* 1, Monza 0

*Una partita in più