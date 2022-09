Argentina, Scaloni pesca in Serie A: nove convocati ‘italiani’

L’Argentina si prepara ai Mondiali in Qatar, per il doppio match in programma a settembre numerosi convocati dalla Serie A: ben nove

La stagione calcistica è entrata nel vivo, con gare a distanza ravvicinatissima. Squadre di club coinvolte nel primo lungo tour de force dell’annata, e a parte la pausa per le nazionali di fine settembre, si giocherà praticamente sempre ogni tre giorni.

In Europa, la pausa di fine settembre sarà dedicata alle ultime due giornate della fase a gironi della Nations League, che vedranno in campo anche l’Italia di Mancini. Altrove, ci saranno amichevoli di preparazione alla fase finale dei Mondiali, che purtroppo vedrà ancora una volta la nostra Nazionale da spettatrice. Tra le compagini che si preparano a viaggiare in Qatar con ambizioni fondate, c’è sicuramente l’Argentina. L’Albiceleste è a digiuno di titoli iridati dal 1986, e nell’ultima edizione, quella del 2018 in Russia, non è andata al di là degli ottavi di finale. Sudamericani che puntano al bersaglio grosso, con l’ottimismo derivato dal trionfo, un anno fa, in Coppa America, un trofeo che mancava dal 1993 in bacheca. Il ct Scaloni è alle prese con le ultime scelte, prima di comporre la rosa che dovrà andare all’assalto del terzo Mondiale.

Argentina, i nove ‘italiani’ scelti da Scaloni: c’è Dybala, ma non solo

Per le amichevoli contro l’Honduras, il 23 settembre, e contro la Giamaica, il 28 settembre, è stata diramata la lista dei pre-convocati. Ben nove giocatori in lista figurano in squadre di Serie A. La folta colonia ‘italiana’ è capeggiata da Paulo Dybala, che vuole riprendersi un ruolo da protagonista anche nella sua nazionale. Oltre al giocatore della Roma, ci sono anche Musso (Atalanta), Nehuen Perez (Udinese), Martinez Quarta (Fiorentina), Paredes (Juventus), Correa (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Di Maria (Juventus) e Nico Gonzalez (Fiorentina).