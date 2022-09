Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 3 settembre, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture dei giornali italiani dedicate a un sabato di campionato davvero intenso, con tante sfide molto importanti. Il big match di giornata è ovviamente il derby tra Milan e Inter. La ‘Gazzetta dello Sport’, che si occupa della stracittadina della Madonnina occupando tutta la prima pagina, titola con “Derby, ti prendo io“, con le foto sullo sfondo di Giroud e Lautaro Martinez, che guideranno i rispettivi attacchi.

Il ‘Corriere dello Sport’ da’ invece spazio a tutti e tre i match di giornata: oltre al derby, ci sono anche Fiorentina-Juventus, che apre il programma alle 15, e Lazio-Napoli in serata. “Senza respiro” è il titolo principale. Scendendo poi nel dettaglio: “Italiano spinge Jovic. Ecco Paredes e Milik“, “Pioli carica Leao. Lautaro all’assalto“, “Sarri-Spalletti, la notte del 4-3-3“.

Su ‘Tuttosport’, occhi puntati sul debutto di Paredes con la maglia della Juventus. A Firenze sarà dunque “Paredes, Ciak Juve“. Di spalla, sul mercato del Torino: “Toro-Praet, appuntamento a gennaio“. Sul derby di Milano e sulle sanzioni irrogate dalla Uefa in merito al Fair Play Finanziario: “Milan e Uefa rischi Inter“.

Anche all’estero, si riparte subito con il campionato, a mercato concluso. Sabato importante con gli impegni di molte protagoniste che ritroveremo in settimana anche in Champions League. In Spagna, il quotidiano catalano ‘Sport’ titola con “Examen Barça“. La squadra di Xavi sarà infatti opposta al Siviglia, in trasferta al ‘Sanchez Pizjuan’, nel primo big match ufficiale della sua stagione.

In Inghilterra, è invece il giorno del derby della Mersey, tra Everton e Liverpool. un derby che vede il ritorno in campo di Darwin Nunez, per i ‘Reds’, dopo la squalifica. E il ‘Mirror’ infatti incoraggia e avverte l’attaccante uruguaiano, richiamando l’episodio della sua espulsione per una testata ad Andersen del Crystal Palace, titolando con “Use your head (…but not like this, Darwin!)“