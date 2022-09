Disastro Inter e esonero di Inzaghi: “Via subito”

Aspre critiche nei confronti di Simone Inzaghi dopo le scelte effettuate nel derby di questo pomeriggio tra Milan e Inter

Prosegue il periodo complicato di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo nell’ultimo turno grazie al successo ottenuto a San Siro contro la Cremonese, il tecnico nerazzurro è tornato nel mirino della critica in occasione del derby di questo pomeriggio perso per 3-2 contro il Milan di Pioli.

Già sotto accusa dopo la prima sconfitta della stagione rimediata dall’Inter la scorsa settimana all’Olimpico nel match perso contro la Lazio, Simone Inzaghi è finito nuovamente al centro delle critiche a causa del risultato del derby contro il Milan di questo pomeriggio.

Oltre al risultato che ha visto la squadra di Pioli trionfare per 3-2, è stato soprattutto l’atteggiamento messo in campo dall’Inter a destare grandi preoccupazioni. In occasione delle ultime due reti rossonere, la difesa nerazzurra ha mostrato una fragilità inedita, vista raramente nelle ultime stagioni. Una serie di distrazioni che hanno consentito agli attaccanti del Milan di poter prima ribaltare e successivamente allungare il risultato.

Milan-Inter, sentenza su Inzaghi: “Non arriva a Natale”

Additato come principale responsabile della sconfitta nel derby, Inzaghi è stato preso di mira dai tifosi sui social. Da ‘non arriva fino a Natale’ passando per commenti ancor più duri come ‘Inzaghi allenatore mediocre, da mandare via adesso’. Sembra evidente che l’ex tecnico della Lazio stia attraversando uno dei momenti più complicati della sua gestione sulla panchina nerazzurra.

A quattro giorni dal primo match in Champions League contro il Bayern Monaco, non sembra certo il miglior modo per arrivare all’appuntamento europeo. Un clima rovente che non renderà facile il lavoro di Inzaghi nel corso delle prossime settimane, nonostante sia solo la quinta giornata di campionato.

Nel frattempo la pressione sulla formazione nerazzurra aumenta partita dopo partita e, come certificato dai commenti riversati su Twitter dai tifosi dell’Inter, sembra proprio che da qui in avanti non verranno concessi altri ‘errori’ ad Inzaghi. Questi i principali tweet raccolti negli ultimi minuti sulla sconfitta nerazzurra nel derby della Madonnina:

