Lazio-Napoli 1-2: ancora Kvaratskhelia decisivo, non mancano le polemiche

Termina 1-2 l’anticipo serale di Serie A tra Lazio e Napoli: ancora una volta a decidere il match è il neo acquisto Kvaratskhelia

Il secondo big match degli anticipi della quinta giornata di Serie A tra Lazio e Napoli allo Stadio Olimpico termina 1-2 in favore della squadra di Spalletti. I biancocelesti dopo aver vinto contro l’Inter in casa vuole ripetersi, anche per riscattare il pari a Marassi. Mentre il Napoli vuole conquistare i tre punti nel primo big match della stagione.

Primo tempo che parte subito forte con Mattia Zaccagni che con un tiro dal limite dell’area molto preciso riesce insaccare il pallone alle spalle di Meret e portare in vantaggio i suoi. Il Napoli prova a reagire e con Kvaratskhelia colpisce il palo con un grande tiro da fuori area. Al minuto 38′ a trovare il gol del pari è Kim Min-jae, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo di testa segna il suo secondo gol in Serie A. Termina in pareggio la prima frazione.

Lazio-Napoli 1-2, Kvaratskhelia incontenibile

Il secondo tempo inizia con Politano al posto di Lozano, con il messicano uscito per un colpo alla testa subito nel primo tempo. Ancora una volta a regalare il vantaggio al Napoli è Khvicha Kvaratskhelia, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfrutta l’assist di Politano a centro area e lascia esplodere un destro imprendibile per Provedel. Il Napoli non si vuole fermare, continua a spingere e Victor Osimhen colpisce il palo, secondo legno della serata per il Napoli. La Lazio prova a reagire e in area Mario Rui allarga il braccio mandando a terra Milinkovic-Savic. Per l’arbitro Sozza è tutto regolare e si continua a giocare. Termina il match 1-2, con il Napoli che conquista tre punti importanti i un big match molto difficile. Prima sconfitta della stagione per la Lazio di Maurizio Sarri che arriva tra le mura di casa nella quinta giornata di campionato e prima dell’esordio in Europa.

CLASSIFICA SERIE A: Milan* e Napoli* 11 punti Atalanta 10, Roma 10, Inter* e Juventus* 9, Lazio 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina* 6, Salernitana 5, Sassuolo 5, Spezia 4, Empoli 3, Lecce 2, Bologna 2, Hellas Verona 2, Sampdoria 2, Cremonese 0, Monza 0

*Una partita in più