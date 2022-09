Juventus, bocciatura totale: “Fuori all’intervallo, via a gennaio”

Fiorentina-Juventus ha regalato diverse emozioni durante i primi 45 minuti di gioco. Pioggia di critiche per un calciatore di Allegri in particolare

La Juventus è partita decisamente forte nella partita di oggi contro la Fiorentina, ma per il momento non è bastato.

I bianconeri, infatti, sono passati in vantaggio subito, all’ottavo minuto, grazie ad Arkadiusz Milik. Il bomber polacco ha sfruttato una palla dentro velenosa di Filip Kostic ed è stato bravo a posizionarsi alle spalle dei difensori per ribadire la sfera in rete. Un vantaggio che lasciava pensare a una Vecchia Signora dominante in questo match e, invece, è arrivata prontamente la reazione della Fiorentina. La Viola ha schiacciato i bianconeri nella loro metà campo, impensierendo raramente la porta di Terracciano. Al contrario, è proprio la squadra di Vincenzo Italiano a centrare il pareggio, con un Kouame finalmente in ottima forma. E non è finita, perché la Viola ha anche la possibilità di completare la rimonta, ma Luka Jovic ha sbagliato un rigore. I tifosi della Juventus, intanto, sono furibondi per la prestazione di un calciatore in particolare.

Juventus, tifosi furiosi per la prestazione di McKennie

Weston McKennie, infatti, è stato bersagliato dalle critiche dei suoi tifosi su Twitter. In molti lo accusano di una condizione di forma insufficiente, definita addirittura “imbarazzante” da altri supporters. E c’è addirittura chi invoca l’addio dello statunitense già a gennaio, visto che ormai la sessione di calciomercato si è conclusa. Di seguito vi proponiamo una serie di tweet su questa scia.

McKennie nella stessa condizione di Ronaldo il fenomeno #FiorentinaJuventus — Gianfranco La Rochelle (@NomoneMone) September 3, 2022

mckennie deve mettersi a dieta si vede che è pesantissimo 😭 — Martina (@xfilippomaria) September 3, 2022

McKennie ha una velocità seconda solo ai tempi della costruzione della Sa-RC — Roberto Perego (@Robyonekenoby69) September 3, 2022

–#Mckennie primo cambio ed a gennaio cercare di venderlo. A centrocampo inesistente #FinoAllaFine #ForzaJuventus —  👉😎👈 𝙂𝙖𝙗𝙧𝙞𝙚𝙡𝙚 𝙅𝙪𝙫&𝙈𝙚 👉😎👈  (@SicilianoDoc12) September 3, 2022

Qualcuno può dire a McKennie che era nella formazione titolare?#jvtblive#FiorentinaJuve — Pimpiripetta Dosa (@MauryPetrone) September 3, 2022

Mckennie sembra preso dalla strada.. ancora gioca — WestInn (@NewWestInn22) September 3, 2022