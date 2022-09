È di nuovo Milan-Inter: ecco il primo verdetto del Derby

La 5a giornata del campionato di Serie A vedrà andare in scena diversi big match, soprattutto il derby tra Milan e Inter: ecco la favorita



Dopo aver chiuso la parentesi calciomercato, è tempo di tornare a concentrarci a pieno sul campionato di Serie A. Sabato inizierà ufficialmente il quinto turno, che vedrà andare in scena ben tre big match in un giorno. Si parte con Fiorentina-Juventus alle ore 15:00, poi a seguire Milan-Inter (alle 18:00) e Lazio-Napoli a partire dalle ore 20:45.

Ovviamente è superfluo sottolineare come l’attesa maggiore sia per il derby della Madonnina, che nella scorsa stagione è valso niente di meno che uno Scudetto. Le due squadre milanesi, guidate dai tecnici Stefano Pioli e Simone Inzaghi, sono pronte a darsi battaglia ancora una volta, con i rossoneri che avranno l’occasione di conquistare tre punti in due scontri diretti consecutivi con i loro cugini, cosa che non accade dal lontano 2011. La posta in palio, in questo caso, pesa molto meno rispetto allo scorso 5 febbraio. Questa partita, però, non potrà mai essere come le altre, a prescindere da tutto. Il tecnico piacentino è stato accontentato dal presidente Steven Zhang, che alla fine ha dato il via libera per l’acquisto di Francesco Acerbi in prestito con diritto di riscatto.

Milan-Inter, c’è il primo verdetto del Derby: ecco le quote

Protagonista nel rush finale di mercato anche la coppia Maldini-Massara, con diverse operazioni rilevanti in entrata messe a segno. Le rose, dunque, sono state completate e attualmente la condizione generale di entrambe è buona nel complesso, anche se ci sono alcuni aspetti da migliorare. Il grande assente della sfida sarà Romelu Lukaku: a causa di un infortunio il belga non potrà aiutare i propri compagni ad avere la meglio sui rivali di sempre.

Nonostante ciò l’Inter è data comunque leggermente per favorita rispetto al ‘Diavolo’ dai bookie. Le quote pubblicate da ‘StarCasinò’, infatti, vedono i nerazzurri vincenti a 2,65, mentre la quota del successo rossonero si attesa a 2,80. Il pareggio, invece, è dato a 3,25, di conseguenza le previsioni sostengono che si tratterà di una sfida combattuta. Al momento, la testa della classifica è occupata da Atalanta e Roma, impegnate rispettivamente con Monza e Udinese. Partite abbastanza fattibili sulla carta, ma come al solito i verdetti definitivi li darà il campo sovrano.