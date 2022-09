“Non sanno cosa fare”: nuovo attacco ad Allegri e al corto muso dopo la vittoria dello Stadium contro lo Spezia

Non basta la vittoria a Massimiliano Allegri per evitare le critiche dopo Juventus–Spezia. La squadra bianconera, dopo una buona mezz’ora e il gol di Vlahovic, ha fatto fatica a chiudere il match con la rete del 2-0 di Milik che è arrivata solo nel recupero.

Vlahovic e compagni ritrovano così la vittoria dopo due pareggi consecutivi, riportandosi a ridosso della vetta della classifica, a due punti dalla Roma di Mourinho. “La Juventus lo scorso anno non ha vinto niente, ci vuole l’aiuto di tutti: è giusto che ci fischino se le cose vanno male. C’è differenza tra essere belli ed efficaci: bisogna essere efficaci. A me essere “bellini” e non vincenti, non piace”. Nel post partita, Massimiliano Allegri è stato piuttosto chiaro sulla sua idea di bellezza nel calcio, ribadendo “l’unica cosa che conta”, ovvero la vittoria. Per l’allenatore bianconero però, nonostante il successo di ieri, non mancano nuove critiche.

Juventus, nuove critiche ad Allegri dopo lo Spezia

Mario Mattioli, intervenuto a ‘Radio Radio’, stronca così la Juve di Allegri: “Il corto muso di Allegri inizia a essere una battuta che non fa più ridere. La Juventus la vedo una squadra non svogliata, ma come una squadra che a un certo punto non sa che cosa fare. Non c’è un gioco lineare tra i reparti, la squadra è allungata e ci sono molti errori. Contro la Roma ci avevano illuso di essere diventati una squadra diversa, più vicina a quella di due o tre anni fa. È stato un ritorno alla realtà brutale”.