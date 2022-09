Notizia clamorosa: cessione shock e Ronaldo al Milan

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United per un club che disputerà la prossima Champions League. Dall’Inghilterra prende corpo la pista Milan

Cristiano Ronaldo in Serie A, ma non per trasferirsi al Napoli. CR7 di nuovo in Italia per indossare la maglia del Milan. E’ del ‘Sun’ questa notizia clamorosa che, ovviamente, sta facendo il giro del mondo.

Ronaldo al Milan in extremis, si può stando al ‘Sun’ il quale parla di operazione correlata a una grande cessione da parte del club rossonero. Il tabloid inglese fa il nome di Rafael Leao, sul quale come noto è forte il Chelsea.

“Il Chelsea sta spingendo per ingaggiare Leao”, scrive la fonte britannica, “ma attualmente” il portoghese è valutato 126 milioni di sterline (150 milioni di euro circa, ovvero la cifra della clausola, ndr) nonostante abbia segnato solo 28 gol in 119 partite con la squadra italiana”.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⁉️🔥 Ultimo giorno di mercato in #SerieA, quale sarebbe il vero ‘colpo scudetto’ per le italiane? — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 1, 2022

Riassumendo, secondo il ‘Sun’ Ronaldo al Milan, quindi, dipende dal Chelsea. Se i ‘Blues’ dovessero riuscire a mettere le mani su Leao, ecco allora che Ronaldo riuscirebbe a dire addio al Manchester United e a traslocare a Milano, sponda milanista.