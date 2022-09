Sorpresa last minute, arriva Marcelo gratis

Sorpresa dell’ultimo giorno di mercato: accordo trovato e visite mediche programmate, arriva Marcelo

Ultime concitate ore di mercato, poi sarà tutta l’attenzione sarà rivolta al campo… sorprese a parte. Qualcuna può arrivare dal fronte svincolati con diversi calciatori che sono senza contratto e anche nelle prossime settimane possono firmare con un nuovo club.

Tra gli svincolati ci sono anche nomi interessanti. Ad esempio Juan Mata è alla ricerca di una nuova avventura e il suo nome è stato accostato al Valencia di Gattuso oltre che al Leeds. Ma tra i big in cerca di una nuova squadra c’è anche Marcelo. Il brasiliano ha terminato la sua pluriennale esperienza al Real Madrid ed è alla ricerca di un club che possa consentirgli di giocare ancora. Il suo nome sui social è circolato nelle ultime ore anche in ottica Juventus, ma non è la Serie A la destinazione dell’esterno di 34 anni.

Calciomercato, Marcelo trova squadra: giocherà in Premier

E’ la Premier League la destinazione di Marcelo, almeno stando a quanto riportato su Twitter da Marti Miras, giornalista di ‘Relevo’. Il brasiliano avrebbe trovato un accordo con il Leicester per un contratto fino a giugno 2023. Il calciatore dovrebbe sostenere le visite mediche nei prossimi giorni e poi unirsi alla formazione di Rodgers che, attualmente, è all’ultimo posto in classifica nel campionato inglese.

Una scelta, quella di Marcelo, che consentirà al brasiliano di cimentarsi con un Paese nuovo e gli regalerà un’avventura in quello che è considerato il torneo nazionale più bello al momento. Il 34enne dovrà dimostrare di essere in grado di reggere l’intensità della Premier League, tenendo presente che lo scorso anno non ha avuto modo di giocare chissà quanto. Appena 18 partite per Marcelo che nell’anno della ‘doppietta’ blanca per Ancelotti è stato più uomo spogliatoio che altro. Ora c’è l’ipotesi Leicester: l’accordo dovrebbe già essere stato trovato, presto dovrebbero esserci visite mediche e firma.