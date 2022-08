Niente Juventus: salta il big match per un problema al tallone

La Juventus questa sera sarà di scena in casa contro lo Spezia, mentre la Fiorentina andrà in trasferta sul campo dell’Udinese. Nel fine settimana invece bianconeri e viola si ritroveranno di fronte ma con un possibile assente di lusso

Già tanti gol ed un risultato sorprendente nella quarta giornata del campionato di Serie A, il primo turno infrasettimanale della stagione. Il Milan pareggia si ferma con un altro pari in trasferta sul campo del Sassuolo, mentre Roma e Inter rifilano tre gol a testa alle neopromosse Monza e Cremonese. Oggi la giornata andrà avanti con ben cinque gare spalmate tra le 18.30 e le 20.45: spazio alla Fiorentina ad Udine, ma anche al Napoli in casa contro il Lecce e alla Juventus allo Stadium contro lo Spezia, senza dimenticare Empoli-Verona e Sampdoria-Lazio.

Fari puntati soprattutto sulla squadra di Allegri che non vince dalla prima giornata e che si ritroverà di fronte una squadra affamata di punti salvezza in grado comunque di partire col piede giusto con un pari, una vittoria e un ko. Nessun margine d’errore per Vlahovic e compagni che poi a seguire nel fine settimana avranno il secondo big match stagionale in casa dei rivali della Fiorentina.

Verso Fiorentina-Juventus, Italiano potrebbe dover rinunciare a Nico Gonzalez: la situazione

Una sfida sempre dal sapore particolare quella tra Fiorentina e Juventus, che soprattutto nell’ambiente del Franchi si preannuncia come carica di adrenalina, aspettative e tensione. La rivalità è infatti storica e sabato pomeriggio alle ore 15, ad aprire una giornata estremamente interessante ci saranno proprio le squadre di Italiano ed Allegri.

Il tecnico della ‘Viola’ potrebbe però arrivarci con un assente di lusso. Si tratta di Nico Gonzalez, attaccante esterno argentino che ha già saltato la sfida interna contro il Napoli per poi non essere convocato neanche per la partita odierna contro l’Udinese. Come evidenziato da ‘La Nazione’ il fantasista sudamericano sarebbe alle prese con un problema al tallone che rende tutta da decifrare la sua posizione in vista di Fiorentina-Juventus. Gonzalez è out per la seconda gara consecutiva e rischia di restare ai box anche per la partita contro i rivali bianconeri.