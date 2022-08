Calciomercato, offerta per Morata: affare impensabile

La Juve sta concludendo una sessione di calciomercato che ha portato molti innesti di livello nella rosa bianconera, ma anche l’addio di Morata. Ora c’è una nuova destinazione

Il calciomercato funziona così: arrivi che scatenato la gioia delle folle e addii dolorosi, perché certi cicli finiscono e con tante grazie, ma senza che il passato possa trasformarsi necessariamente in presente e futuro.

È andata un po’ così per Alvaro Morata nelle ultime settimane. L’attaccante è un pupillo di Massimiliano Allegri, con cui ha reso molto in carriera e con cui ha ricoperto diverse posizioni nel reparto offensivo, diventando un vero e proprio jolly. Da punta, seconda punta o falso esterno nel 4-2-3-1, comunque Morata ha sempre fatto la sua parte, sia in termini di gol realizzati, sia per l’enorme lavoro tattico che ha messo a disposizione dei suoi, anche al di fuori delle sue principali caratteristiche. Poi, però, dopo il termine della scorsa stagione e con l’inizio del calciomercato, la Juve ha fatto altre scelte e ha deciso di puntare su un reparto offensivo profondamente diverso. Infatti, dopo i saluti di Morata e Dybala, sono arrivati Angel Di Maria, Filip Kostic e Arkadiusz Milik, non proprio gente di poco conto. E ora lo spagnolo è ancora in bilico sul calciomercato.

Morata e l’offerta last minute: può partire subito

Il destino di Morata, quindi, non sarà in Italia, almeno per la prossima stagione, ma potrebbe comunque proseguire in Spagna e non necessariamente con la maglia dell’Atletico Madrid. Infatti, secondo quanto riporta ‘el gol digital’, alla finestra nelle ultimissime ore ci sarebbe il Siviglia. La richiesta dei Colchoneros non è molto accessibile, perché fissa a 40 milioni di euro, ma Monchi ha già recapitato una prima offerta ai rivali e spera di poter portare a buon fine l’operazione entro il termine dell’attuale sessione di calciomercato. Un colpo che scuoterebbe sicuramente l’attenzione mediatica in Spagna, ma che comunque non porterebbe a un ritorno al passato per la Juventus. I bianconeri hanno fatto le loro scelte, ora è tempo di guardare avanti e il futuro di Morata potrebbe essere proprio il Siviglia.