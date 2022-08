Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 30 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

I giornali odierni vivono sul doppio filo delle ultime notizie tra campo e mercato, in giornate convulse con il turno infrasettimanale di campionato e gli ultimi fuochi della sessione di trasferimenti. ‘La Gazzetta dello Sport’ divide l’apertura in chiave derby di Milano, con il momento delle due compagini meneghine. “Lukaku che botta” per l’Inter, con il belga che dovrà tornare in campo dopo la sosta per le nazionali per infortunio. C’è invece “Leao a tutta” per il Milan. E la Juventus? Bianconeri scatenati sul mercato con “Paredes volatona Juve“, per cercare di mettersi in pari nella lotta scudetto.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ si concentra sulla pesante assenza in chiave nerazzurra: “Lukaku ne salta 6“. In alto, gli ultimi sviluppi di mercato, con il possibile trasferimento bomba delle ultimissime ore al Napoli: “Ronaldo sul filo“.

Su ‘Tuttosport’, apertura dedicata a Di Maria, di cui la Juventus aspetta con ansia il ritorno in campo, sperando di averlo a disposizione in Champions: “Di Maria punta il Psg“. Al centro, le ultime di mercato sul Torino: “Toro-Praet, rilancio finale“. Sempre in chiave trasferimenti, volata finale su CR7: “Sì, il Napoli aspetterà Ronaldo fino all’ultimo“. Mentre l’Inter vive un momento difficile su vari fronti: “Acerbi: no di Zhang! Ahi Lukaku“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 30 agosto

Per la rassegna stampa estera, scegliamo, in Spagna, il ‘Mundo Deportivo’, che apre con un evento di cronaca che ha colpito tutta l’opinione pubblica: “Shock Aubameyang“, con l’attaccante del Barcellona che è stato rapinato ed aggredito in casa propria.

In Inghilterra, il ‘Mirror’ divide l’apertura in due parti. “Spurfect“, facendo riferimento alla situazione in casa Tottenham, riprendendo le parole di Antonio Conte sul possibile rinnovo di contratto di Harry Kane. Più in basso, “Ten“, per sottolineare la felicità dell’allenatore del Manchester United per l’arrivo del suo pupillo Antony.