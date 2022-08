DIRETTA Serie A, Inter-Cremonese e Roma-Monza | Segui le cronache LIVE

Dopo il primo anticipo del turno infrasettimanale, scendono in campo Inter-Cremonese e Roma-Monza per la quarta giornata di Serie A

Per il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A stagione 2022/2023, tornano in campo l’Inter, che ospita la Cremonese, e la Roma, che tra le mura amiche, riceve un Monza fanalino di coda, proprio insieme ai grigiorossi.

Per i nerazzurri di Simone Inzaghi, arriva l’occasione per rialzare la testa dopo il pesante, soprattutto dal punto di vista della prestazione, 3-1 patito nel turno precedente contro la Lazio di Maurizio Sarri. L’allenatore piacentino dovrà fare a meno, per un po’ di tempo, anche dell’acquisto più importante di questa sessione: Romelu Lukaku. A Milano arriva la Cremonese di Massimiliano Alvini che con la sua squadra non ha raccolto neanche un punto in questo inizio di campionato, complici le tre sconfitte patite contro Fiorentina, Roma e Torino. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-CREMONESE

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Correa. All. S. Inzaghi

CREMONESE (3-5-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Escalante, Quagliata; Dessers, Okereke. All. Alvini

Dopo il pareggio conquistato all’Allianz sul campo della Juventus di Massimiliano Allegri, grazie al primo gol in campionato di Tammy Abraham, la Roma di José Mourinho torna in campo per affrontare il Monza, altro fanalino di coda della Serie A con zero punti in classifica. Zaniolo è ancora out, e lo sarà per altro tempo, mentre Dybala cerca la prima rete con la maglia giallorossa. Di contro, i brianzoli di Berlusconi e Galliani, hanno bisogno di invertire la rotta e smuovere la classifica, mentre le voci su un possibile esonero dell’allenatore Giovanni Stroppa continuano a circolare con estrema insistenza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-MONZA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marrone, Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. All. Stroppa

CLASSIFICA SERIE A: