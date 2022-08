E’ il giorno di Cristiano Ronaldo: ultima magia di Mendes

Mendes ha ancora poche giornate per riuscire a soddisfare la volontà di Cristiano Ronaldo: giornata decisiva per il Napoli

Siamo entrati nelle ultime giornate di calciomercato e ancora vige l’incertezza sul futuro di una delle stelle più luminose di questo mondo: Cristiano Ronaldo. La volontà del cinque volte Pallone d’Oro è quella di lasciare il Manchester Unitede trovare un club che gli garantisca la partecipazione alla prossima Champions League.

Quando CR7 vuole una cosa, solitamente riesce a raggiungerla. A tramutare in realtà le volontà del fuoriclasse lusitano è sempre stato Jorge Mendes, che nel suo lavoro è un talento non inferiore a quello del suo assistito. L’estate scorsa, proprio negli ultimi giorni di mercato, Ronaldo è passato dalla Juventus al Manchester United: ora il cammino potrebbe essere ripercorso all’inverso, con il ritorno in Serie A del portoghese. Questa volta, però, il club che potrebbe accoglierlo è il Napoli: ultimo tentativo nella giornata di oggi.

C’é grande fibrillazione sotto al Vesuvio in questi giorni. Aurelio De Laurentiis è tornato in città per seguire da vicino tutti i possibili scenari che potrebbero svilupparsi nelle ultime ore di mercato, perché Jorge Mendes sta spingendo per portare Cristiano Ronaldo nel capoluogo campano. Tanti sono ancora i nodi da sciogliere per riuscire a realizzare un’operazione che sarebbe un vero e proprio capolavoro. Negli ultimi giorni si era paventata l’ipotesi di uno scambio tra Osimhen e CR7, con un grosso conguaglio a favore del Napoli, ma sembra essere tutto sfumato.

Calciomercato Napoli, giornata decisiva per Ronaldo | Mendes cerca l’incastro giusto

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, nella giornata di oggi Jorge Mendes proporrà un ultimo tentativo per accontentare il suo assistito più illustre: l’idea è quello di portarlo a Napoli con Victor Osimhen. Per farlo, la strada da seguire sarebbe quella di un prestito, ma De Laurentiis vorrebbe che l’ingaggio di Ronaldo fosse interamente pagato dal Manchester United. Insomma, l’operazione è complicatissima e ai limiti del possibile. Escludere l’impossibile quando si muove uno come Jorge Mendes, però, sarebbe un errore e per questo bisogna osservare con enorme attenzione i prossimi sviluppi. Il ritorno di CR7 in Serie A è ancora una possibilità.