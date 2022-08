L’Inter non è ancora salva: scende in campo il Presidente

Nonostante l’Inter pare aver messo paletti insormontabili per Milan Skriniar, il Paris Saint Germain non sembra essersi ancora arreso. Al Khelaifi ci prova ancora

L’Inter ha iniziato il campionato raccogliendo già la prima delusione con la sconfitta ottenuta sul campo della Lazio nella terza giornata. Un ko che fa riflettere e che spingerà i nerazzurri questa sera a dare immediatamente il massimo contro la Cremonese per tornare subito a macinare punti. Intanto il calciomercato estivo è ancora aperto e in questa finestra la società di Suning si è mossa abbastanza, soprattutto nella prima fase in cui ha inanellato i colpi giusti per potenziare l’organico di Simone Inzaghi che andata giusto l’ultimo tassello in difesa.

Nessun sacrificio di lusso, al di là dell’addio a zero di Ivan Perisic, ma tante voci su un paio di big nel corso di questa calda e lunga estate che finalmente volge al termine. Da Dumfries a soprattutto Milan Skriniar. Lo slovacco è stato particolarmente al centro delle voci di mercato alla luce di un contratto in scadenza nel 2023 e della necessità di almeno un paio di top club europei di potenziare le rispettive difese. Il Chelsea, che ha poi virato su altri profili, ma anche e soprattutto il Paris Saint Germain della rivoluzione targata Campos-Galtier.

Calciomercato Inter, Skriniar-PSG: Al Khelaifi si fa carico della questione

Il club della capitale francese è ancora intento a reclutare almeno un nuovo difensore centrale di alto profilo con la pista prioritaria che portava proprio a Milan Skriniar. Il 27enne slovacco è però al centro del progetto interista e il club meneghino non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare via se non a fronte di cifre folli. Skriniar infatti costa caro intorno agli 80 milioni di euro, numeri comunque fuori discussione anche per il PSG che è pronto ad arrivare a 55 milioni.

Il Paris, nonostante le opposizioni dell’Inter, non ha perso la speranza. Secondo quanto evidenziato da ‘Footmercato.net’ Nasser Al-Khelaifi discuterà con il presidente dell’Inter Steven Zhang per sbloccare il trasferimento. Scenderebbe quindi in campo direttamente il numero uno del PSG per riuscire dove la dirigenza ha fallito. Il tempo però stringe ed è tutto molto difficile.