CM.IT | Napoli-Psg, l’accordo è totale: De Laurentiis esulta

Intesa totale sulle cifre tra Napoli e Psg: il giocatore può finalmente iniziare la sua nuova avventura

Finalmente ci siamo. Il Napoli ha trovato l’accordo con il Psg e il calciatore è pronto a firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra.

Stiamo parlando di Fabian Ruiz, che volerà a Parigi, per siglare il contratto con i francesi. L’intesa, tra le parti, come raccolto da Calciomercato.it, è stata trovata, dopo una lunga trattativa: il Psg verserà nelle casse del Napoli ben 22 milioni di euro, compresi di bonus, in diverse rate. L’accordo totale è stato raggiunto in questi minuti dopo che è stato superato l’ostacolo dei bonus, di 3-5 milioni, che avevano di fatto bloccato la trattativa.

Aurelio De Laurentiis e l’intero club azzurro possono così sorridere, potendo incassare una cifra importante per un calciatore, che la prossima stagione avrebbe lasciato Napoli a parametro zero. Lo spagnolo, invece, ha voluto fortemente il trasferimento sotto la Torre Eiffel, nonostante in estate ci sarebbe stato il Real Madrid ad attenderlo.

Calciomercato Napoli, il punto su Keylor Navas

Per quanto riguarda la trattativa, che sta più a cuore i tifosi azzurri, quella che riguarda Keylor Navas, vi abbiamo dato gli ultimi aggiornamenti nelle scorse ore. La situazione non è cambiata: c’è già l’accordo tra il portiere e il Napoli, non ancora quello tra l’estremo difensore e il Psg. La trattativa, che è dunque scollegata da quella di Fabian Ruiz, andrà avanti, con gli azzurri intenzionati a provarci fino alla fine.