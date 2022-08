DIRETTA Serie A, Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli | Le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli, posticipi della terza giornata di Serie A

La terza giornata di Serie A si chiuderà questa sera con Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli. In virtù del turno infrasettimanale, in questa tornata non sono infatti previste partite di lunedì. Ultima big a scendere in campo, la squadra allenata da Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo aver letteralmente dominato contro Verona e Monza. I partenopei si sono rivelati una vera e propria macchina da gol, realizzando ben nove reti in due partite e subendone due. Anche se in città negli ultimi giorni si è parlato quasi esclusivamente dell’affaire Cristiano Ronaldo-Osimhen, il tecnico toscano ha chiesto ai suo ragazzi la massima concentrazione per restare a punteggio pieno.

Di fronte, ci sarà una squadra reduce dalle fatiche di Conference League, ma entusiasta per la qualificazione alla fase a gironi della stessa competizione europea. Vincenzo Italiano rispetto allo 0-0 contro l’Empoli recupera anche in campionato Igor e potrà contare su tutti gli elementi chiave, eccezion fatta per il lungo degente Castrovilli. Al Franchi e al Maradona questa sfida l’anno scorso ha regalato spettacolo, con una vittoria a testa in campionato e il clamoroso 2-5 in terra campana in Coppa Italia. Per quanto riguarda i recenti precedenti a Firenze, nelle ultime cinque sfide i padroni di casa hanno vinto una sola volta e collezionato tre sconfitte consecutive.

Nell’altra sfida di questa sera, il Lecce proverà a trasportare sul rettangolo verde l’entusiasmo cittadino per l’arrivo di Samuel Umtiti. Raggiungere la prima vittoria stagionale contro una diretta rivale nella lotta salvezza darebbe nuovo slancio ad un campionato iniziato con due sconfitte consecutive. Privo dello squalificato Luperto, l’Empoli è reduce dal buon pareggio contro la Fiorentina. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle sfide del ‘Franchi’ e del ‘via del Mare’.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano. All. Zanetti.

CLASSIFICA SERIE A: