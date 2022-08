Colpo di scena Ronaldo, mossa choc per la firma di CR7

Non è stato ancora deciso il futuro dell’attaccante. La Serie A si allontana: gli offrono le quote del club per dire sì. Ecco cosa sta succedendo

Pochi giorni e il calciomercato andrà in archivio. In Italia il gong è fissato giovedì per le ore 20.00. Le big del massimo campionato sono ancora lì, pronte a piazzare un ultimo colpo.

I campioni d’Italia del Milan potrebbero mettere le mani ancora su un centrocampista, così come la Juventus, che vuole chiudere per Paredes, e la Roma. L’Inter, invece, da domani accelererà per Acerbi.

Poi c’è il Napoli che è desiderosa di regalarsi Keylor Navas ma in questi ultimi giorni i suoi tifosi hanno accarezzato il sogno Cristiano Ronaldo. Forti rumors provenienti dall’Inghilterra hanno trovato conferme in Italia: Mendes da tempo sta provando a piazzare il suo primo assistito per permettergli di giocare la Champions League.

Il Napoli è diventata un’opportunità tanto che si è parlato di un possibile scambio con Osimhen, più un conguaglio superiore ai 100 milioni di euro. Questa ipotesi, però, non sta prendendo quota, con l’attaccante nigeriano che vuole restare in azzurro per giocare la competizione europea più prestigiosa.

Calciomercato Manchester United, Ronaldo può tornare a casa

La permanenza al Manchester United resta comunque improbabile: Ronaldo ha voglia di cambiare aria e la speranza è che Mendes riesca a trovargli una nuova sistemazione. Il portoghese ha fatto presente da tempo di voler lasciare i Red Devils. Oggi la pista più credibile continua ad essere quella che lo riporterebbe a casa. Come riporta 90min.com, lo Sporting proverà a fare di tutto per riuscire a regalarsi Cristiano Ronaldo.

Chelsea, Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Marsiglia e come detto il Napoli sono le squadre a cui è stato offerto l’ex Real Madrid ma il club portoghese, secondo il portale inglese, starebbe pensando anche di offrire delle quote del club a Ronaldo. Un modo nuovo per riuscire a mettere a segno un colpo davvero fantastico. CR7 diventerebbe così azionista della squadra per cui giocherebbe