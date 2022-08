Primo esonero in Serie A: “E’ pronto De Zerbi”

Dopo le prime giornate del campionato c’è già il rischio che qualche panchina possa saltare

Solamente tre squadre dopo le prime due giornate di Serie A sono rimaste a quota zero punti. Nello specifico si tratta delle tre neo promosse, vale a dire Monza, Cremonese e Lecce. Se le ultime due hanno comunque mostrato sul piano dell’atteggiamento uno spirito propositivo, chi ha deluso è soprattutto il club brianzolo.

Dopo un mercato faraonico, il Monza ha tradito i suoi tifosi anche nel terzo turno di campionato, perdendo in casa per 1-2 di rimonta contro l’Udinese. Un avvio di stagione che ha chiaramente scosso Berlusconi e Galliani e che potrebbe portare presto a conseguenze drastiche per quanto riguarda la panchina di Giovanni Stroppa.

Del possibile esonero dell’allenatore ha parlato il giornalista Sandro Sabatini sulle frequenze di ‘Radio Radio’, spiegando qual è in questo momento l’umore della dirigenza brianzola: “Berlusconi e Galliani sono molto delusi dai risultati e da come Stroppa sta impiegando i nuovi acquisti, a partire dal portiere Cragno che sta facendo panchina a Di Gregorio. Ma prima di esonerare un allenatore, si guarda al calendario e le prossime partite del Monza sono contro la Roma e l’Atalanta… Se dopo queste due gare i brianzoli fossero ancora a zero punti, allora Stroppa verrebbe esonerato“.

Calciomercato Monza, Stroppa a rischio esonero: “De Zerbi ha voglia di tornare”

Uno dei nomi più caldi del momento sul mercato degli allenatori è ovviamente quello di Roberto De Zerbi. Dopo aver dovuto per forza di cose salutare lo scorso luglio lo Shakhtar Donetsk, l’ex tecnico del Sassuolo è libero da ogni vincolo contrattuale. Il ritorno in Italia potrebbe avvenire anche prima del previsto, favorito dagli sviluppi recenti di casa Monza.

Sempre sulle frequenze di ‘Radio Radio’, infatti, il giornalista Stefano Agresti ha sganciato la bomba secondo cui De Zerbi potrebbe tornare nel campionato italiano al timone di un progetto stimolante come quello brianzolo: “Per la panchina del Monza è pronto Roberto De Zerbi. Dopo l’esperienza sfortunata allo Shakhtar ha voglia di ritornare in Serie A e di rimettersi in gioco. Accetterebbe molto volentieri”.