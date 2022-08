Milan-Bologna voti e tabellino del primo tempo | Kalulu-De Ketelaere top, Messias ancora giù

Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A

Bastano 20 minuti al Milan per sbloccare il match contro il Bologna. I rossoneri passano in vantaggio con Rafael Leao, servito alla perfezione da Charles De Ketelaere

Il Milan tiene il pallino del gioco in mano senza però rendersi davvero pericoloso con Skorupski se non al termine del primo tempo quando è chiamato a dire no ancora a Leao, lanciato in porta. La prima frazione di gioco termina così 1 a 0 per i rossoneri

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Calabria 6

Kalulu 7

Tomori 6,5

Hernandez 6

Bennacer 6,5

Tonali 6

Messias 5

De Ketelaere 7

Leao 7

Giroud 5,5

All. Pioli 6,5

BOLOGNA

Skorupski 6,5

Soumaoro 5

Medel 5,5

Lucumí 5,5

Kasius 6

Vignato 6

Schouten 5,5

Dominguez 6

Cambiaso 5,5

Arnautovic 5,5

Barrow 6

All. Mihajlovic 5,5

TABELLINO

MILAN-BOLOGNA 1-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers; Origi, Rebić. All.: Pioli.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; Kasius, Vignato, Schouten, Domínguez, Cambiaso; Arnautović, Barrow. A disp.: Bagnolini, Bardi; Amey, Angeli, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannīs, Mbaye, Sosa; Aebischer, Ferguson, Soriano, Urbanski; Raimondo, Sansone. All.: Mihajlović.

GOAL: 20′ Leao (M)

AMMONIZIONI:

ESPULLSIONI:

Arbitro: Manganiello di Pinerolo