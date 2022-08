Juventus-Roma, bianconero nel mirino: “Mai più titolare”

Il big della Juventus nel mirino dei tifosi bianconeri per la prestazione del primo tempo della super sfida contro la Roma di scena all’Allianz Stadium

Juventus avanti all’intervallo contro la Roma nel big match valevole per la terza giornata di Serie A. Decisivo fin qui il gran gol di Vlahovic su punizione a inizio gara, poi la squadra di Allegri ha avuto diverse chance per segnare (il raddoppio di Locatelli è stato poi annullato per fallo di mano dello stesso Vlahovic). Un paio di queste sono state sprecate da Cuadrado, finito non a caso nel mirino dei suoi tifosi.

Tanti i tweet degli juventini ‘contro’ Cuadrado, uno dei ‘fedelissimi’ di Massimiliano Allegri, con la redazione di Calciomercato.it che ne ha raccolti solo alcuni:

Cuadrado si mangia sempre goal — alessia (@cmqalessia) August 27, 2022

cuadrado non è più da juve. — thebigedo👼🏻 (@edoardolivero) August 27, 2022

non sopporto più cuadrado, ne ho proprio le palle piene — Sudowoodo (@pokemonderba) August 27, 2022

Miretti TOP, Cuadrado solito FLOP. — Don Albi (@AlbertoGrazian2) August 27, 2022

Con di Maria in campo penso che il risultato sarebbe già abbastanza rotondo! Cuadrado sprecone..#JuventusRoma — Lillo Giordano (@LilloGiordano2) August 27, 2022

#cuadrado non può e non deve essere un titolare !! un rincalzo di lusso ma nn un titolare … — Ghostfire 🇿🇦 🇮🇹 (@Kwaaibabatjie) August 27, 2022