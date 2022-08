Juventus-Roma, UFFICIALE: Allegri perde un altro pezzo

La terza giornata del campionato di Serie A proseguirà oggi pomeriggio col big match tra Juventus e Roma: i bianconeri hanno appena diramato l’elenco dei convocati

Dopo il deludente pareggio in casa della Sampdoria la Juventus di Massimiliano Allegri torna a calcare il prato dello Stadium, ospitando oggi pomeriggio alle ore 18.30 l’ambiziosa Roma di Josè Mourinho. I giallorossi arrivano a Torino forti di due vittorie su due e dunque a punteggio pieno e con ancora zero gol subiti, esattamente come Bremer e soci. Sfida ostica per la Juve che ha quindi immediatamente un banco di prova importante e decisivo per provare a determinare il valore della squadra che, soprattutto dal punto di vista del gioco, è chiamata a fare decisi passi in avanti.

Parallelamente alla sessione di calciomercato ancora aperta, la squadra di Allegri si prepara quindi a vivere un altro pomeriggio intenso con la società che ha anche diramato ufficialmente nel corso della mattinata l’elenco dei convocati per oggi: c’è il nuovo acquisto Arek Milik, mentre manca il giovane Fagioli per un affaticamento muscolare. Subito arruolabile dunque il centravanti polacco che fungerà da alternativa a Dusan Vlahovic, ma che come detto anche dallo stesso Allegri potrà anche giocare insieme al bomber serbo. Al già corposo elenco di assenti per infortunio si aggiunge invece il giovane Fagioli per un piccolo problema, mentre tra i pali torna a disposizione anche Szczesny, che aveva precedentemente ceduto il posto a Mattia Perin.

Ecco di seguito l’intero elenco dei convocati del club bianconero in vista della sfida di oggi pomeriggio contro la Roma:

Juventus: Szczesny, Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Locatelli, McKennie, Cuadrado, Rovella, Kostic, Miretti, Rabiot, Zakaria, Vlahovic, Milik, Kean, Soulè.

La Roma dal canto suo, come anche annunciato da Josè Mourinho ieri in conferenza stampa, dovrebbe presentarsi allo Stadium con la stessa formazione vista contro la Cremonese, con la sola eccezione di Matic per Zaniolo infortunato.