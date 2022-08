Fiorentina-Napoli, Spalletti e l’annuncio su Cristiano Ronaldo: “Ecco cosa mi ha detto De Laurentiis”

Vigilia di Fiorentina-Napoli, match della terza giornata di Serie A: le parole del tecnico azzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa

Dopo i due successi con Verona e Monza, il Napoli cerca conferme nella trasferta di domani sera contro la Fiorentina. Match impegnativo con i viola, ma gli azzurri vogliono la terza vittoria consecutiva per mantenere la testa della classifica.

La gara con la compagine di Italiano potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera, almeno a gara in corso, alcuni degli acquisti più recenti. Luciano Spalletti presenterà la sfida in conferenza stampa, Calciomercato.it seguirà per voi le parole salienti dell’allenatore dei partenopei.

CRISTIANO RONALDO – “E’ entrato in campo con lo United? Me la sono persa questa…Chiunque vorrebbe avere le maglie che Cristiano ha indossato in tutte le squadre. Se lo allenerei volentieri? Voglio vedere chi direbbe di no a questa opportunità da portarsi dietro per tutta la vita. Detto questo, parlando con De Laurentiis al momento non ho ricevuto indicazioni sul fatto che sia vero, la vedo dura fare una cosa del genere a pochi giorni dalla fine del mercato. Per ora, non c’è niente di concreto. Poi bisognerebbe parlare con Giuntoli…”.

OSIMHEN – “Un giocatore come lui ha sempre il mercato aperto. Si può svegliare in qualsiasi momento l’arabo in giro per il mondo per acquistarlo…Il rischio della distrazione rivolta al mercato si corre sempre, parlando di calciatori top”.

SCAMBIO CR7-OSIMHEN – “In realtà sono due discorsi separati che non vanno messi insieme. Il problema non sussisterebbe in un verso o nell’altro, dobbiamo analizzare le cose per quelle che sono e pensare a una partita difficile come quella di Firenze, dove ci aspettiamo che Osimhen possa essere protagonista”.

NDOMBELE’ – “I dati dicono che è abbastanza in condizione. Ha una modernità di gioco e di anticipazione dei tempi di passaggio. E’ un giocatore che ci farà comodo”.

FIORENTINA – “Italiano ha fatto vedere di saper fare il suo lavoro, l’anno scorso ci hanno messo in difficoltà in tutte le gare giocate e ci hanno battuto due volte su tre. Hanno impatto fisico, è una squadra che ti viene addosso, dovremo muovere bene la palla. Contro di loro ci siamo concessi qualche distrazione pur sviluppando bene le gare, dobbiamo stare attenti a limitare il numero di episodi sfavorevoli e restare concentrati sempre”.

FABIAN RUIZ – “All’interno del mio gruppo mi confronto con tutti. Lui di sicuro non è felicissimo della situazione attuale, ci siamo detti comunque cose importanti”.

PORTIERI – “Facciamo valutazioni di continuo, ormai quello è un ruolo come gli altri, si può cambiare di partita in partita. Non sono d’accordo con chi dice che un portiere necessita di continuità e di gare giocate in serie. Per me bastano cinque minuti per capire se uno è all’altezza di giocare o meno”.