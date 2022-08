Si ripete il caso Bremer: la Juve ‘scippa’ l’Inter con lo scambio

Dopo aver anticipato l’Inter su Bremer, la Juventus potrebbe ripetersi nuovamente in questi ultimi giorni di mercato: scambio flash

Il derby d’Italia sul mercato è stato vinto dai bianconeri, che sono riusciti ad aggiudicarsi Gleison Bremer con una trattativa flash col Torino. Ora i nerazzurri sono ancora alla ricerca di un difensore, ma per uno dei profili seguiti da Marotta e Ausilio potrebbe ripetersi quanto successo col centrale brasiliano.

Sul campo, però, è l’Inter ad aver iniziato meglio la stagione con due vittorie in due partite. La Juventus, invece, si è fermata già alla seconda giornata con il pareggio del ‘Ferraris’ contro la Sampdoria. In questi ultimi giorni di mercato, poi, le due società potrebbero pestarsi i piedi ancora una volta: al centro delle cronache ci sarebbe Manuel Akanji.

Calciomercato Juventus, Marotta ancora a secco | Scambi Zakaria-Akanji

Gli ultimi giorni di calciomercato riservano sempre grandi sorprese, con delle occasioni che si aprono per all’improvviso e degli affari che decollano in pochi istanti. È quanto potrebbe succedere con Manuel Akanji: secondo quanto riportato su ‘Calciomercatonews.com’, il Borussia Dortmund sarebbe ritornato alla carica per Denis Zakaria e potrebbe proporre alla Juventus uno scambio con il difensore svizzero. La ‘Vecchia Signora’, al momento, ha altre priorità sul mercato, ma la possibilità di rinforzare il proprio pacchetto arretrato potrebbe anche essere colta.

Leonardo Bonucci, infatti, ha iniziato la stagione con qualche acciacco di troppo, sulla falsa riga di quanto accaduto l’anno scorso, e ora la Juventus potrebbe essere più tentata da una proposta del genere. Chi rischia di rimanere a secco, invece, sarebbe l’Inter. Nel pre-partita della sfida con la Lazio, infatti, Marotta ha parlato anche di Akanji e del rinforzo in difesa.

La dirigenza bianconera è alla ricerca di una soluzione in uscita a centrocampo, così da poter accogliere Leandro Paredes e Denis Zakaria sembra il profilo più indicato per lasciare Torino. Lo svizzero ha diversi estimatori, dalla Premier alla Bundesliga, e consentirebbe alla Juventus di mettere a bilancio una corposa plusvalenza. Riuscire ad incassare e allo stesso tempo a rinforzare la rosa di Allegri potrebbe essere un piccolo capolavoro della dirigenza e, per questo, va monitorata con grande attenzione la pista Dortmund.