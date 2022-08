PAGELLE e TABELLINO Monza-Udinese 1-2: Beto, non solo il gol! Disastro Petagna

Monza-Udinese: pagelle e tabellino del match dell’U-Power Stadium valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Beto e Udogie regalano la vittoria alla squadra di Sottil

L’Udinese espugna l’U-Power Stadium, ribaltando il risultato dopo l’iniziale vantaggio del Monza firmato da Colpani.

Prima Beto e poi nella ripresa il solito Udogie consegnano tre punti d’Oro a Sottil, al primo successo da allenatore in Serie A. Stroppa invece ancora a secco di punti in campionato, male Petagna nell’attacco di casa. In evidenza Lovric nell’undici ospite, Sensi non ancora al top della condizione.

Le pagelle di Monza-Udinese: Lovric protagonista, Sensi a due facce

MONZA

Di Gregorio 6 – Deulofeu lo spaventa più volte, ma alla fine deve sporcarsi poco i guantoni. Può fare poco sulle reti friulane.

Caldirola 5 – Si fa beffare da Beto. Non dà sicurezza alla retroguardia di casa.

Marrone 6 – Barcolla ma regge al centro della difesa. Sfiora il gol del 2-2.

Carlos Augusto 5,5 – Lo spunto sul vantaggio di Colpani non basta: troppi svarioni sulla trequarti biancorossa.

Birindelli 6 – Macina chilometri, salvifico prima dell’intervallo su Deulofeu.

Colpani 6,5 – Inserimento perfetto e primo sigillo in Serie A. Gran palla a Caprari sul finire del primo tempo (62′ Pessina 5,5 – I tifosi lo invocano a gran voce: prova la giocata senza incidere).

Sensi 5,5 – Accende la luce a intermittenza in regia. La condizione migliora ma non è ancora ai suoi standard (80′ Antov SV).

Valoti 5 – Inconcludente, fatica a trovare la giocata. Occasione sciupata (69′ Machin 5,5 – Futuro in bilico, cerca di strafare facendo arrabbiare Stroppa).

Molina 6 – Tatticamente prezioso sulla corsia mancina (80′ Ciurria SV).

Caprari 6 – Spunto dei suoi per armare il sinistro vincente di Colpani. E’ il più frizzante nell’undici di Stroppa, anche se cala nella ripresa.

Petagna 4,5 – Macchinoso e lento, non riesce a sfruttare la sua mole neanche per creare varchi per i compagni. Disastroso (62′ Gytkjaer 5,5 – Dà più peso rispetto all’ex Napoli, senza però trovare il guizzo vincente).

All. Stroppa 5 – Monza ancora deludente e che non riesce a sfruttare il vantaggio firmato da Colpani. Zero punti in tre gare: inizio da incubo nella prima e storica stagione in Serie A, con la panchina del tecnico biancorosso che inizia a scricchiolare. Serve (e subito) un deciso cambio di marcia.

UDINESE

Silvestri 6,5 – Tempestivo nel murare Caprari e salvare il risultato quasi allo scadere della prima frazione.

Becao 6,5 – Blitz offensivo che regala a Beto la palla del pareggio.

Nuytinck 5,5 – Spesso in ritardo negli anticipi, soffre la vivacità di Caprari.

Masina 6 – Distratto su Colpani sulla rete dei padroni di casa. Va meglio nella ripresa.

Pereyra 6 – Oggi a tutta fascia: diligente e pronto a supportare le punte.

Lovric 7 – L’uomo in più del centrocampo di Sottil. Fa viaggiare la sfera con i tempi giusti e ci mette anche quantità. Fondamentale sull’1-1 firmato da Beto (68′ Arslan 6 – Dà geometrie nel finale di partita).

Walace 5,5 – Impreciso davanti la difesa, perde diversi palloni sanguinosi.

Makengo 6,5 – Fisico e atletismo, è dura superarlo. Si prende delle responsabilità anche palla al piede (80′ Samardzic SV).

Udogie 7 – La versione peggiore del pendolino che siamo abituati a vedere sulla fascia sinistra, almeno nel primo tempo. Si sveglia nella ripresa e firma la rete del sorpasso (80′ Ebosele SV).

Deulofeu 6 – I suoi lampi fanno male al Monza. Confeziona l’azione del vantaggio ma poi spreca davanti a Di Gregorio (68′ Nestorovski 6,5 – Subito in partita: assist decisivo per Udogie).

Beto 7 – Si sbatte e non lesina energie al servizio dei compagni. Si fa trovare al posto giusto al momento sull’invito di Becao. Indispensabile per questa Udinese (68′ Success 6 – Ci mette lo zampino sul gol di Udogie).

All. Sottil 7 – Udinese ordinata che non si scompone dopo lo svantaggio. Beto e Udogie regalano tre punti pesantissimi ai friulani e tanta fiducia per i prossimi impegni.

Di Bello 6,5 – Tiene in pugno la sfida dell’U-Power Stadium.

TABELLINO

MONZA-UDINESE 1-2

31′ Colpani (M); 36′ Beto; 77′ Udogie

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani (62′ Pessina), Sensi (80′ Antov), Valoti (69′ Machin), Molina (80′ Ciurria); Caprari, Petagna (62′ Gytkjaer). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Carboni, Bondo, F. Ranocchia, Barberis, Vignato. Allenatore: Stroppa

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Lovric (68′ Arslan), Walace, Makengo (80′ Samardzic), Udogie (80′ Ebosele); Deulofeu (68′ Nestorovski), Beto (68′ Success). A disposizione: Padelli, Piana, Benkovic, Bijol, Abankwah, Guessand, Jajalo, Ebosse, Palumbo, Pafundi. Allenatore: Sottil

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Marini

Ammoniti: Udogie (U), Caldirola (M), Machin (M), Nestorovski (U), Pessina (M)

Espulsi:

Note: recupero 0′ e 4′; spettatori 9.995