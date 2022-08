TV PLAY | Dal Napoli al Manchester United: “Osimhen ha già scelto”

Si è discusso nelle scorse ore di un improbabile scambio tra Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen

Al centro delle voci di mercato in casa Napoli – dopo aver il tris di annunci di scorsa settimana con gli acquisti di Ndombele, Simeone e Raspadori – è spuntato nelle scorse ore il nome di Cristiano Ronaldo.

L’agente Jorge Mendes starebbe lavorando per assicurare al centravanti portoghese una squadra che giocherà in Champions League in questa stagione. Da qui l’idea di uno scambio con il Napoli tra CR7 e Victor Osimhen. Una suggestione di mercato che ovviamente stuzzica le fantasie degli azzurri, ma che in termini di ingaggio rimane poco attuabile.

Per discutere del futuro di Osimhen, in diretta su Calciomercato.it in onda su TVPlay abbiamo ospitato Oma Akatugba, membro dell’entourage del centravanti nigeriano, il quale ha esordito dicendo: “Victor non ha sentito niente di questa operazione, lo sta leggendo sui giornali come voi. Al momento non ci sono offerte ufficiali dello United, per ora è solo un’idea di Jorge Mendes (l’agente di Ronaldo ndr). Al momento in cui vi sto parlando Victor non sa nulla”.

Sull’interesse di altre big europee nei confronti del suo assistito, ha spiegato: “Sono tutte chiacchiere, nessuna offerta ufficiale. Con City e Chelsea non c’è mai stato niente. Tutte voci dei media. L’unica più vicina ad essere verità è il Manchester United. Io l’ho sentita anche la scorsa settimana da altri agenti, che parlavano dello United su Victor”.

Calciomercato Napoli, l’annuncio su Osimhen al Manchester: “Ha scelto”

MANCHESTER UNITED – “Non penso che Victor andrebbe allo United. Ci ho parlato con lui, cercando di capire girandoci intorno quali fossero le sue intenzioni, ma parla solo del Napoli e della Champions League. Non fa altro che parlarne. Lo United non fa la Champions League. E’ felice di giocare con il Napoli ed è emozionato di affrontare Liverpool e Ajax. Il suo obiettivo non è il mercato ma è segnare tanti gol col Napoli. Non penso che sia interessato allo United. Poi cosa succederà nelle prossime sessioni non lo sa nessuno, ma adesso è concentrato sul Napoli”.

SU EVENTUALE OFFERTA DELLO UNITED – “E’ il Manchester United che sta disperatamente cercando un attaccante, e ho sentito da più fronti che sono interessati a Victor. Se fanno un’offerta seria sarebbe difficile per il Napoli tenere Victor. Per quanto riguarda Victor, a quanto mi ha detto lui è più interessato a giocare la Champions League che ad andare allo United. Poi se il Napoli spinge per una cessione è un altro conto”.