Addio Milan, incontro confermato: le società ne stanno parlando

Il Manchester United non ha chiuso il suo mercato e si prepara a un ultimo colpo incredibile

Il Manchester United si è rialzato nella terza giornata di campionato battendo il Liverpool nel match forse più sentito della Premier League a livello di rivalità. Dopo due ko consecutivi tremendi, la squadra di ten Hag prova a risorgere in un momento complicato anche a livello di spogliatoio. In Inghilterra si rincorrono giornalmente le indiscrezioni sulla rottura tra Cristiano Ronaldo e il resto dei compagni, con CR7 però bloccato a Old Trafford per la mancanza di offerte.

Non solo, perché intanto la società sta continuando a lavorare sul calciomercato in maniera massiccia. Il club ha capito di dover investire su giocatori di un certo calibro internazionale e non solo e i suoi acquisti possono condizionare anche quelli del Milan in qualche modo. Dopo Casemiro, lo United sta puntando tutto su Antony dell’Ajax, che però chiede qualcosa come 100 milioni di euro. Come scrive il giornalista olandese del Telegraaf Mike Verveij, un altro incontro è cominciato alle 11 tra il Manchester e l’Ajax. Il Milan osserva interessato soprattutto per la questione Ziyech.

Incontro Manchester United-Ajax per Antony: rischio enorme per il Milan

In caso di cessione a quelle cifre del brasiliano, infatti, l’Ajax con buona probabilità punterà sul ritorno del marocchino, di cui si parla da qualche giorno. Per Maldini, vista la necessità del Chelsea di cederlo, sarebbe un colpo last minute da provare negli ultimi giorni strappando formule favorevoli per rinforzare la fascia destra offensiva che non si è dimostrata all’altezza in queste prime due partite. Logico, però, che la disponibilità economica dopo questa cessione sarebbe difficilmente affrontabile per il Milan. Ziyech al Chelsea è diventato quasi un peso, Tuchel lo manda in campo solo negli ultimi 20-30 minuti di partita. E ha bisogno di lasciarlo andare per fare spazio a un altro colpo sulla destra.

Messias e Saelemaekers non sembrano dare garanzie, Pioli ha bisogno di giocatori di caratura internazionale anche per affrontare la Champions League. I rossoneri affronteranno, tra l’altro, proprio i Blues nel girone, magari può essere la partita dell’ex. Maldini studia e segue Ziyech da settimane, lo ha trattato a lungo senza trovare l’accordo. La situazione del marocchino non è cambiata, non sarebbe escluso sulla carta un nuovo tentativo – rigorosamente in prestito – da parte del Milan. Ma l’Ajax può diventare a breve un pericolo enorme.