Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 25 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Sulla prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ grande attenzione ancora sulla questione Leao e l’assalto inglese. ‘Pressione a 120′, dice il titolo principale della rosea con tanto di barometro che segna appunto 120 e ha al centro lo stemma dei Blues. Sarebbe questa infatti l’ultima follia valutata dai londinesi per il portoghese, che però ‘ha un patto col Diavolo’. Poi ‘Fateci sognare’, diretto alle squadre italiane impegnate in Champions e nel sorteggio dei gironi di oggi pomeriggio. Di spalla focus sulla Juve: ‘Paredes si sblocca. Arriva Milik, ma ora è vicino anche il regista’. Infine ‘Il piano di Inzaghi per infilare la Scarpa d’Oro a Lukaku’.

Come prevedibile, in casa ‘Corriere dello Sport’ si punta a far salire l’hype per Andrea Belotti: ‘Habemus Gallo’, recita la prima pagina con tanto di primo piano del bomber che esulta con il suo gesto iconico e la maglia giallorossa. ‘La Serie A ritrova un campione d’Europa: Belotti è della Roma. Felix alla Cremonese consente alla punta di raggiungere Mou’. Di spalla focus sulla Vecchia Signora: ‘Milik-Juve, c’è il sì’. Titolo in prima pagina anche per la Fiorentina che stasera si gioca l’accesso ai gironi di Conference col Twente: ‘Firenze a caccia dell’Europa vera’.

Su ‘Tuttosport’, invece, all-in bianconero con un messaggio ben chiaro: ‘Milik: è Juve! Ora Paredes!” Poi il quotidiano ricorda ‘Oggi sorteggi Champions’. Non solo la Juve, però, visto che pure la Torino granata si muove con decisione sul calciomercato. ‘Dal Toro 8 milioni per Praet’, si legge a proposito dell’offerta di Cairo e Vagnati per riprendere il centrocampista belga dal Leicester. Di spalla si riporta anche il termometro di Liverpool sulla partenza pessima dei Reds: ‘#KloppOut, il delirio degli esperti virtuali’, a proposito delle critiche dei social al manager tedesco.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 25 agosto

Per quanto riguarda invece le prime pagine dei principali quotidiani sportivi esteri, partiamo da ‘L’Equipe’ che pone l’attenzione sugli ultimi colpi. A pochi giorni dalla fine del calciomercato, in prima pagina il quotidiano francese mette l’accento su alcuni giocatori le cui sagome appaiono in bella vista. ‘Ultima chiamata prima della chiusura’, il titolo principale che accompagna Nicolas Pepe (arrivato al Nizza), Ludovic Blas del Nantes, Rashford del Manchester United, Paqueta del Lione e ovviamente Arek Milik del Marsiglia ma diretto alla Juventus. In Spagna, invece, ‘AS’ titola così: ‘Comincia la festa’. Il riferimento è ovviamente al sorteggio della Champions che si terrà nel pomeriggio, con tutti i big che daranno lustro alla competizione. Da Mbappe a Haaland passando per Joao Felix, Benzema, Lewandowski, Mane e Darwin Nunez.