Addio Manchester United, annuncio ufficiale: “Spero che i tifosi capiscano”

Annuncio sorprendente in casa Manchester United che complica ulteriormente i piani del club inglese sul mercato

E’ stata fin qui un’estate turbolenta per il Manchester United, tra il caso Cristiano Ronaldo ed un inizio da incubo in Premier League. Il successo ottenuto nell’ultimo turno contro il Liverpool davanti ai propri tifosi, insieme all’acquisto inaspettato di Casemiro, ha riportato serenità a tutto l’ambiente.

Di certo il nuovo allenatore Erik ten Hag si sarebbe aspettato un approccio diverso alla sua prima esperienza in Premier League e non poteva comunque immaginare che la situazione in casa Manchester fosse così complicata. Con personalità, però, il tecnico olandese sta cercando di non farsi condizionare troppo dalle critiche esterne, affidandosi a quella che è la sua idea di calcio.

Ad una settimana dalla chiusura del mercato, il Manchester United non ha ancora completato la rosa. I ‘Red Devils’ stanno trattando ad esempio Antony dall’Ajax per rinforzare le fasce e sono anche alla ricerca di un portiere e di un centravanti, in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo, gli inglesi hanno ricevuto un rifiuto ufficiale da parte di uno degli obiettivi sul mercato.

Calciomercato Manchester United, Trapp annuncia il rifiuto

Kevin Trapp, portiere di proprietà dell’Eintracht Francoforte che nel mese di luglio era stato accostato anche al Napoli, era seguito dal Manchester United come vice De Gea. Considerato lo stato di forma calante dello spagnolo, l’estremo difensore tedesco avrebbe potuto ambire anche ad un ruolo più importante. Il fortissimo legame con il club tedesco, però, lo ha spinto a declinare l’offerta.

Questo l’annuncio di Trapp su ‘Instagram’: “Cari tifosi, negli ultimi giorni ci sono state molte segnalazioni di un interesse da parte del Manchester United. È vero che c’è un’offerta scritta. Il Manchester United è un world-class club e il fatto di poter affrontare e pensare ad un’offerta del genere spero che tutti capiscano. Ieri però ho informato i responsabili di entrambi i club che avevo scelto l’Eintracht. Ho vissuto cose indimenticabili qui a Francoforte e abbiamo fatto la storia insieme. L’inizio della stagione è stato complicato, ma ho assoluta fiducia in noi. Il vostro, Kevin”.