Serie A, verdetto indiscutibile: l’algoritmo assegna lo scudetto

Un algoritmo studia la Serie A 2022/2023 e chiarisce chi vincerà lo scudetto: la previsione sulla classifica finale

Sono andate in archivio le prime due giornate di campionato. E’ presto per farsi un’idea compiuta di come andranno le cose in Serie A, ma le prime gare hanno fornito alcune indicazioni sullo stato dell’arte e sui rapporti di forza che potrebbero determinare l’andamento del torneo.

Inter protagonista annunciata dopo un mercato di spessore, Roma e Napoli pronte per inserirsi ad alti livelli e a stupire. Il Milan, campione d’Italia, con cui tutti dovranno fare i conti ma per il quale non sarà facile confermarsi, e la Juventus, vogliosa di riscatto dopo anni difficili, ma per la quale, a propria volta, la scalata non sarà una passeggiata. Per chi già da ora vuole sapere quale sarà il finale di questo avvincente ‘giallo’, un algoritmo predice chi vincerà lo scudetto e quale sarà la classifica, verdetto per verdetto.

Serie A, le previsioni dell’Osservatorio CIES: Inter campione d’Italia, delusione Juventus

Lo studio in questione porta la firma del celebre CIES Football Observatory, che prende in analisi uno specifico modello statistico. I parametri esaminati riguardano il mercato realizzato dalle società, l’esperienza dei calciatori in rosa e il rendimento delle due stagioni precedenti. Il verdetto è chiaro: l’Inter vincerà lo scudetto, succedendo nell’albo d’oro al Milan e conquistando il titolo della seconda stella da appuntarsi sul petto. I rossoneri dovranno accontentarsi della piazza d’onore, mentre deluderà le attese la Juventus, ancora una volta confinata al quarto posto. L’altro posto in Champions League sarà occupato dal Napoli, che confermerà il terzo posto della passata stagione. Niente da fare dunque per la Roma, sesta, appena davanti alla Lazio, settima. Nonostante una brillante campagna di rafforzamento, flop Fiorentina, che giungerà al nono posto, fuori dalle coppe europee. In Serie B, finiranno invece Cremonese, Salernitana e Lecce.

Ecco la classifica completa secondo il CIES: 1) Inter 2) Milan 3) Napoli 4) Juventus 5) Atalanta 6) Roma 7) Lazio 8) Sassuolo 9) Fiorentina 10) Verona 11) Torino 12) Udinese 13) Sampdoria 14) Bologna 15) Monza 16) Spezia 17) Empoli 18) Cremonese 19) Salernitana 20) Lecce.

All’estero, nessuna sorpresa particolare: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Psg si confermeranno padroni nei rispettivi campionati.