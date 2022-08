Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 24 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica la prima pagina al pezzo più pregiato dei campioni d’Italia in carica: il titolo, infatti, è “Leao non si tocca”. Il riferimento è all’interesse di alcuni club di Premier League per il portoghese, ma il Milan sarebbe disposto a lasciarlo partire solo in cambio dei 150 milioni della clausola. Il taglio alto della rosea, poi, lascia spazio all’intervista a Boban: “Pioli sei da scudetto bis, ma Inzaghi è in pole. Allegri invece…”. Gli altri titoli di giornata sono: “Depay e Milik sfida allo sprint, l’olandese è caro polacco favorito”; “Roma, quante scintille quando Mou vede bianconero”; “Inter, intesa con Acerbi però il preferito resta Chalobah”.

Il ‘Corriere dello Sport’, nella giornata di oggi, mette in prima pagina il possibile nuovo attaccante della Juventus: “Milik, era destino”. Il taglio alto, poi, è dedicato al mercato nerazzurro “Tra Chalobah e Akanji l’Inter vira su Acerbi” e a quello rossonero “Il Milan accelera per Onana”. Gli altri titoli di giornata sono: “Roma-Mou è caccia aperta”; “Mani sul Napoli, l’oro di Navas”.

Su ‘Tuttosport’ le prime nuvole scure sulla panchina della Juventus si prendono la prima pagina: “Pensieri poco Allegri“. Il taglio alto è dedicato ai granata: “Pobega: Toro chiama Milan e Barrow chiama Toro”. Tanto spazio anche al mercato sulla prima pagina del quotidiano sportivo: “Sabato la Roma e Belotti corre da Mourinho”; “Onana al Milan, la generazione Z nelle mani di Pioli”; “Skriniar-Inter, pronto un rinnovo da top player”.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 24 agosto

Andiamo ora all’estero, dove non mancano i motivi di interesse. ‘Sport’ introduce l’amichevole tra Barcellona e Manchester City: “Mucho mas que un partido”. Il quotidiano spagonolo, poi, dedica anche uno spazio al calcio femminile: “El Barca se da un festin en el Gamper”.

L’Equipe dedica la prima pagina al trio delle meraviglie del PSG, composto da Messi, Neymar e Mbappé: “Stars Academy”. L’impatto di Galtier sulla panchina parigina è importante e ora si inizia a sognare sotto la ‘Tour Eiffel’.