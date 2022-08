Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 23 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Trova molto spazio, sui quotidiani italiani, la frenata della Juventus contro la Sampdoria, nel posticipo del lunedì della seconda giornata di campionato. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola: “Max a secco”. Bianconeri che si staccano dunque dalla vetta della classifica, mentre la Roma fa il suo dovere con la Cremonese: “Mou fa il pieno”. Nei titoli di spalla, si parla di mercato e in particolare delle milanesi: “Un Onana da Milan” e “Chalobah da Inter“.

Sulla prima del ‘Corriere dello Sport’, “Non è Juve“, per commentare il pari di ieri sera. Tutto diverso invece per la Roma, anche se: “Roma, gioia a metà: vince ma Zaniolo va ko”. Più in basso, le ultime sul mercato dell’Inter: “Il piano Akanji“.

‘Tuttosport’ apre con un inquietante interrogativo: “Juve, tutto qui?”. Preoccupa la prova dei bianconeri in casa della Samp. In taglio alto: “Roma capoccia, ma povero Zaniolo!”. Trovano spazio le vicende del Torino, con “Vlasic, lezioni di Juric“. A fianco, si parla di Formula 1: “Ferrari, un jolly per tre Gp”.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 23 agosto

Andiamo ora all’estero, dove non mancano i motivi di interesse. In Spagna, ‘Sport’ si concentra sulla situazione in casa Barcellona, che ha trovato una nuova coppia d’attacco stellare. “Lewandowski–Ansu conexion letal”, il polacco e il giovane attaccante spagnolo danno spettacolo e da loro i blaugrana possono pensare di ripartire per una annata nuovamente da protagonisti, dopo le difficoltà degli ultimi anni.

In Inghilterra, il ‘Mirror’ commenta la riscossa del Manchester United. Spalle al muro dopo l’avvio di campionato horror, i ‘Red Devils’ battono per 2-1 il Liverpool di Klopp e si rilanciano. Il titolo ‘Love and hate’ fa riferimento alle polemiche del pubblico nei confronti di squadra e società all’esterno e all’interno di Old Trafford. Chissà se questo successo potrà essere la svolta della stagione.