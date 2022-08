Juventus, ‘beffa’ Roma per Paredes: ecco cosa succede

L’infortunio di ‘Gini’ Wijnaldum ha sparigliato le carte in casa Roma: Josè Mourinho vuole un altro centrocampista che sostituisca l’olandese

La frattura della tibia in allenamento di Wijnaldum e la lussazione alla spalla di Zaniolo non stanno di certo facendo dormire sogni tranquilli a Josè Mourinho. La trequarti dello Special One si sta pian piano svuotando, con Lorenzo Pellegrini che pare destinato ad alzare il suo raggio d’azione. La Roma, però, ha bisogno di rinforzi. L’avvio di campionato è stato ottimo, ma per dare continuità ed essere competitivi anche in Europa serve qualcosa in più.

Tiago Pinto si sta muovendo ed è alla ricerca di un’occasione da ultimi giorni di mercato. Grillitsch è un nome tornato di moda, così come quello di Frattesi. Mourinho pare aver espresso gradimento per i muscoli di Tameze, con anche il separato in casa Milan Bakayoko che è un’opzione. Discorso a parte invece quello che riguarda Leandro Paredes, obiettivo numero uno della Juventus.

Paredes non è un obiettivo della Roma: spunta il nome nuovo per il centrocampo

L’argentino è promesso sposo dei bianconeri, che sono solamente in attesa di cedere qualcuno per poterlo acquistare. Nelle ultime ore si era vociferato di una candidatura anche della Roma, ma stando a quanto riporta ‘Asromalive.it’, Paredes non figura sul taccuino di Tiago Pinto. Sebbene in fase di momentanea stasi, la trattativa con la Juventus pare a tutti gli effetti destinata a concludersi positivamente, con il metronomo che cercherà di rilanciarsi in ottica Mondiale.

Sempre secondo la redazione sopracitata, il nome nuovo che invece sarebbe emerso è quello di Naby Keita. L’ex Lipsia, assente contro il Manchester United, pare intenzionato a lasciare il Liverpool ad un anno dalla sua scadenza di contratto. Il suo stipendio (7 milioni netti) è uno scoglio assai imperioso per la Roma, così come la scadenza 2023, che impedisce ogni forma di prestito. La pista, pertanto, stenta a decollare. Ciò che pare più realistico è che i giallorossi virino su un profilo che conosce già il nostro campionato, sebbene non si tratti di un nome che possa scaldare il cuore dei tifosi com’è stato con Dybala o con Wijnaldum.