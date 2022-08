Ribaltone Milinkovic-Savic: nuova squadra per fine mese

Tra i calciatori che maggiormente hanno inciso negli ultimi anni di Serie A c’è senza dubbio Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio spesso accostato ad altri club. Potrebbe tornare in auge anche all’estero

Milinkovic-Savic in queste prime battute di campionato, seppur dimostrando sempre uno smisurato talento, non è ancora apparso al 100% della propria condizione ma ciononostante resta uno dei migliori centrocampisti della Serie A, ed in generale uno dei più forti ed incisivi delle ultime annate. Il fenomenale serbo classe 1995 ha raggiunto la propria maturità calcistica e da anni ormai se ne parla anche in ottica calciomercato, accostato a diversi top club sia in Italia, in particolare alla Juventus, che all’estero tra Spagna e Inghilterra.

Milinkovic-Savic ha recentemente festeggiato i suoi 7 anni con la Lazio. Il 22 agosto è infatti una data speciale: l’anniversario dal suo debutto con la maglia della squadra capitolina che non ha perso chiaramente occasione per sottolinearlo. 58 gol e 53 assist in 296 presenze per il serbo, condite anche da ben 3 trofei che hanno contribuito ulteriormente a far circolare il suo nome anche in ambito europeo.

Calciomercato Lazio, i bookmakers ridanno Milinkovic-Savic al Real Madrid: spunta la quota

Accostato ancora una volta alla Juventus nella prima metà di questo calciomercato estivo, Milinkovic-Savic per ora resta ancora alla Lazio, con cui ha già collezionato due presenze e un assist in questo avvio di torneo. Eppure i bookmakers rilanciano il suo nome anche nell’ottica di un eventuale trasferimento.

‘Sisal’ infatti, dopo la cessione di Casemiro al Manchester United, ha rimesso in circolo la quota per l’approdo di Milinkovic-Savic al Real Madrid, entro il 31 agosto, che è pagata a 4,50. Un trasferimento che avrebbe dell’incredibile considerando le tempistiche risicate e la fine del mercato ormai alle porte con i campionati già ampiamente iniziati. Il nome del serbo però, spesso e volentieri, già nel recente passato è stato accostato al club di Florentino Perez che perso Casemiro potrebbe anche aver bisogno di un nuovo centrocampista, al netto di un nuovo innesto importante come Tchouameni.