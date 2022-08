Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 22 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre commentando il pareggio del Milan contro l’Atalanta. I rossoneri non sono riusciti a tenere il passo di Inter e Napoli in vetta alla classifica, ma hanno comunque portato a casa un punto su un campo difficile: “Milan, il Gasp ti costa“. Attenzione anche alla Juventus, impegnata questa sera: “Vlahovic-Kostic, la soluzione in serbo di Max”. E poi c’è anche l’Inter, che tenterà l’assalto allo scudetto basandosi sulla coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez: “È una LuLa piena. Per lo scudetto bastano 100 gol?”.

Sul ‘Corriere dello Sport’, invece, si inizia parlando del Napoli e in particolare di Kvara, come viene abbreviato il nome del nuovo acquisto che sta facendo impazzire i tifosi. Anche ieri, nel 4-0 contro il Monza, è stato il migliore con una doppietta: “Kvarastella” si legge. E poi c’è la Roma: “Wijnaldum shock, frattura della tibia“. E spazio anche per il calciomercato della Juventus: “La Juve ha Milik in pugno: decide“.

La Juventus la ritroviamo in apertura su ‘Tuttosport’ nell’ottica della partita di questa sera contro la Sampdoria: “Notte Toro, Genova per lui”. E subito accanto c’è spazio per il Torino: “Pobega e Praet, voglie Toro“. Si lascia, quindi, uno spazio importante direttamente alle squadre del capoluogo piemontese e forse è anche giusto così.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 22 agosto

La nostra rassegna estera si concentra, questa mattina, sui quotidiani spagnoli. Apriamo con ‘As’ che si concentra sulle questioni di casa Real Madrid. I Blancos devono trovare una nuova quadratura a centrocampo, dopo l’addio di Casemiro con destinazione Manchester United: “Tchouameni el heredero“. Trova spazio anche il Barcellona, dopo il poker servito ieri in Liga: “Cumpleanos felix“.

Il quotidiano ‘Sport’, invece, mette direttamente in primo piano Robert Lewandowski, autore di una doppietta nell’1-4 blaugrana: “Festival” è il titolo scelto per commentare la vittoria del Barcellona. C’è anche spazio per il calciomercato che intreccia la Juventus: “Memphis pide mucho salario a la Juventus“.