Milan, la “bufera” Reds scatena l’asta: 50 milioni per il titolarissimo

Calciomercato Milan, le sirene dall’Inghilterra potrebbero aprire scenari a sorpresa: il prezzo fissato si aggira sui 50 milioni di euro.

Al termine di una gara vibrante, giocata colpo su colpo ad alta intensità, il Milan è riuscito a strappare un prezioso pareggio sul campo dell‘Atalanta. A “salvare” i rossoneri ci ha pensato Ismaël Bennacer, capace non solo di fare il bello e il cattivo tempo in fase di interdizione, ma in grado anche di rendersi pericoloso in zona offensiva, come testimonia la preziosissima rete messa a segno dal centrocampista ex Empoli.

Prestazione da urlo per Bennacer, sotto tutti i punti di vista, che emblematizza il ruolo centrale ricoperto da quello che è diventato a tutti gli effetti un fedelissimo di Pioli: la sua grande poliedricità gli permette di recuperare molti palloni e di rilanciare immediatamente l’azione, caratteristiche che si sposano molto bene con il diktat di Pioli, che fa della verticalità uno dei propri mantra. Qualità che, indubbiamente, hanno fatto drizzare le antenne agli addetti ai lavori di diversi top club in giro per l’Europa, soprattutto in Premier League.

Calciomercato Milan, anche il Liverpool sulle tracce di Bennacer: prezzo fissato

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, infatti, le big d’Oltremanica monitorano con attenzione l’evolvere della situazione legata al classe ’97, il cui contratto con il Milan scade nel 2024. La questione rinnovo andrà affrontata al più presto per “stornare” eventuali blitz dall’Inghilterra. Se fino a qualche mese fa era il Manchester City il club maggiormente intenzionato ad affondare il colpo per Bennacer, nell’ultimo periodo anche il Liverpool si sarebbe reso protagonista di sondaggi esplorativi, allo scopo di tastare il terreno imbastendo i primi contatti.

Maldini, almeno per quest’estate, sente di avere il coltello dalla parte del manico: la valutazione dell’algerino si attesta sui 50 milioni di euro, e le chances di un ribaltone a sorpresa in questi ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato sembrano essere piuttosto ridotte. Tuttavia, nel caso in cui i colloqui per il rinnovo non dovessero portare ad una fumata bianca definitiva, ecco che le sirene dall’Inghilterra potrebbero suonare in maniera sempre più insistente, creando i presupposti per un’asta milionaria.