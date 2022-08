Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 21 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre celebrando il successo dell’Inter contro lo Spezia, il secondo in campionato per i nerazzurri, con un eloquente: “Guarda che Lu-La”. Si attende la risposta dei campioni d’Italia, il cui match viene presentato da “Atalanta-Milan senza respiro”. C’è spazio anche per il mercato: “Speranza Paredes“, con la Juventus che potrebbe mettere le mani sull’argentino in caso di cessione di Zakaria al Monaco.

Sul ‘Corriere dello Sport’, altra apertura dedicata all’Inter: “Tanta Inter”, dopo il 3-0 di ieri sera allo Spezia. Lazio invece fermata dallo 0-0 contro il Torino per la delusione di Immobile: “Ciro solo e stregato”. Oggi sarà la volta del Napoli contro il Monza, ma “Spalletti non si fida”.

‘Tuttosport’ spinge maggiormente sul mercato con un “Paredes, assist Di Maria“: saranno gli avvocati che hanno gestito il passaggio del ‘Fideo’ alla Juventus a seguire anche l’altro argentino. Spazio al pareggio tra Torino e Lazio, buona prova dei granata evidenziata da “Il Toro stoppa Ciro”. Esaltata anche la nuova impresa di Gregorio Paltrinieri, vincitore della 5 km di nuoto di fondo agli Europei: “Greg, il Dio delle acque”.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 21 agosto

La nostra rassegna estera si concentra, questa mattina, sui quotidiani spagnoli. Apriamo con ‘As’ che commenta la netta vittoria del Real Madrid in casa del Celta Vigo per 4-1. “A falta de Casemiro, Modric“: l’addio del brasiliano, che saluta in direzione Manchester United, non viene rimpianto, con il croato a prendere per l’ennesima volta le redini della squadra.

Il ‘Mundo Deportivo’ invece titola sulla situazione delicata del Barcellona. I blaugrana, dopo un debutto deludente, vanno a caccia della prima vittoria in campionato in casa della Real Sociedad e sul mercato devono effettuare alcune cessioni pesanti, per poter incorporare tutti i nuovi acquisti e non vanificare il lavoro fatto in entrata. Il titolo è piuttosto eloquente: “Vencer y vender”.