Il Monza crolla a Napoli: cosa succede con Stroppa

Il Monza non è riuscito ad arginare un Napoli straripante e si ritrova in fondo alla classifica con zero punti. Stroppa subito sotto accusa

Il Monza non sta avendo l’inizio di Serie A che molti si aspettavano, dopo una promozione nella massima divisione italiana storica e un grande entusiasmo intorno alla piazza lombarda.

Per il momento, invece, il bel gioco si è visto solo a tratti e dopo una sessione di calciomercato che ha portato diversi giocatori di alto livello a disposizione di Giovanni Stroppa. Sì, perché il club con la divisa tutta rossa si è esposto non poco quest’estate, trovando i profili giusti per rinforzare la rosa e allestirla per il decimo posto in classifica, obiettivo sbandierato dallo stesso Adriano Galliani nelle scorse settimane. Ora c’è già chi mette Stroppa sotto accusa.

Stroppa esonerato sui social, ma non è ancora tempo di giudizi definitivi

Sui social, nelle ultime ore, in tanti si sono scagliati proprio contro il tecnico del Monza e scrivendo addirittura che non è adatto al livello della Serie A. In realtà, le due sconfitte del club neopromosso vanno comunque contestualizzate. Infatti, contro il Torino il gioco non è mancato e il risultato finale sarebbe potuto essere tranquillamente positivo. Il Napoli, invece, oggi ha giocato un calcio straripante e in più Stroppa ha dovuto fare i conti con il pesante infortunio di Ranocchia. Vediamo se già nella prossima partita contro l’Udinese, arriveranno gioco e risultato, ma ora bisogna attendere senza giudizi troppo affrettati. Di seguito diversi tweet che mostrano il sentimento dei social.

