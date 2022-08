DIRETTA Serie A, Atalanta-Milan e Bologna-Verona | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Atalanta-Milan e Bologna-Verona, posticipi domenicali della seconda giornata di Serie A

Nel presentare la gara di questa sera contro l’Atalanta, Stefano Pioli non ha usato giri di parole, definendo la stessa uno “scontro diretto” per le posizioni di vertice. Dopo la convincente vittoria contro l’Udinese, il Milan è atteso oggi da uno scoglio molto più duro in terra bergamasca. L’allenatore rossonero ritrova tra i convocati Sandro Tonali, ma dovrà fare a meno di Rade Krunic, vittima di uno stiramento al retto femorale sinistro. In casa nerazzurra, la vigilia è stata caratterizzata dal caso Malinovskyi e dalle trattative sul suo possibile addio. Nonostante tutto, però, Gian Piero Gasperini ha regolarmente convocato il mancino ucraino. Niente da fare, invece, per Ederson.

Dopo aver perso prendendo 5 gol nel 2019, i rossoneri hanno inanellato una serie utile di cinque partite contro i bergamaschi (un pareggio e quattro vittorie), uscendo vittoriosi da Bergamo nelle ultime due trasferte (0-2 e 2-3). I padroni di casa sperano di riuscire a invertire la rotta per rimanere a punteggio pieno.

Nell’altra sfida in programma alle 20.45, il Bologna ospita il Verona davanti al proprio pubblico. La sconfitta in casa della Lazio ha lasciato un po’ di amaro in bocca per come è arrivata e Sinisa Mihajlovic ha chiesto ai suoi un riscatto immediato. Con nove gol subiti tra Coppa Italia e campionato, in casa scaligera si cerca una svolta immediata alla stagione e un risultato negativo potrebbe mettere in pericolo mister Cioffi, già al centro di numerosi voci giornalistiche sul possibile esonero. Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Milan e Bologna-Verona

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Malinovskyi. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi; Kasius, Schouten, Dominguez, Soriano, Cambiaso; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Retsos; Faraoni, Hongla, Ilic, Tameze, Lazovic; Lasagna, Henry. Allenatore: Gabriele Cioffi.

CLASSIFICA SERIE A: