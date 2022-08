Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 20 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La seconda giornata di Serie A è pronta a regalarci grandi emozioni, ma sulle prime pagine dei giornali domina ancora il calciomercato. La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica la prima pagina all’Inter e alla decisione finale sul futuro di Milan Skriniar: “Skriniar resta qui“. Poi, spazio al mercato della Juventus: “Depay, aria di sì“. E, dunque, ci sono ancora i nerazzurri e i bianconeri a dominare le prime pagine, dopo una sessione di calciomercato sfavillante.

Il ‘Corriere dello Sport’ ha riservato ugualmente il titolo principale della sua prima pagina al calciomercato dell’Inter: “Inter, tre sì”. Spazio anche per la Serie B, dopo il bel match tra Bari e Palermo: “È una festa da Serie A“. Si parla anche di Juventus e questa volta non solo in chiave calciomercato: “Max aspetta Depay, ma perde Bonucci“.

La prima pagina di ‘Tuttosport’ è dedicata a Filip Kostic, nuovo esterno arrivato da Allegri: “Dusan, ti faccio segnare così”. Nel riguardo alto, invece, troviamo il Torino, con tutta la carica del suo allenatore: “Credeteci come me!”. Nel riguardo basso, spazio anche al nuoto: “Chiara, altro tuffo nell’oro. Vai Greg“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 20 agosto

Spazio anche alla rassegna stampa dall’estero, in particolare a quella spagnola e francese. Partiamo da quest’ultima e, quindi, da ‘L’Equipe’. Il quotidiano questa volta non pone in prima pagina il PSG, ma apre con: “Made in Lyon”. Una scelta significativa dopo i colpi in entrata e in uscita del club di Ligue 1. Nel riguardo alto, poi, si parla anche della nostra Atalanta: “L’OM cible Malinovski”

Ci spostiamo poi in Spagna e, in particolare, su ‘AS’. Inevitabilmente, il quotidiano apre con l’addio di Casemiro al Real Madrid, dopo otto anni di vittorie, con direzione Manchester United. Il titolo è: “Sin Casemiro, sin sustituto”. In basso, ancora i problemi in casa Barcellona: “Aubameyang, esperanza para Kounde“.