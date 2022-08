DIRETTA Serie A, Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce | Le formazioni ufficiali LIVE

Anticipi serali della seconda giornata di Serie A, Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce saranno seguiti in tempo reale da Calciomercato.it

La vittoria al fotofinish in casa del Lecce ha consentito all’Inter di conquistare i primi tre punti in classifica e di iniziare la rincorsa alla seconda stella con il piede giusto. Apparso infastidito dalle vicende di mercato, Simone Inzaghi spera di concedere il bis questa sera in casa contro lo Spezia. Una gara sulla carta facile come quella dell’esordio, ma che il tecnico nerazzurro ha chiesto di non sottovalutare ai suoi giocatori. Rispetto alla trasferta salentina, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Mkhitaryan, alle prese con un risentimento muscolare ai flessori.

Vincente al debutto sulla panchina dello Spezia, Luca Gotti spera di centrare un’impresa a San Siro o quanto meno di uscire indenne contro una delle favorite nella lotta scudetto. Il gol di Nzola è bastato per avere la meglio sull’Empoli alla prima giornata e uno dei grandi meriti dell’ex tecnico dell’Udinese è stato sin qui proprio quello di rivitalizzare l’attaccante angolano. Per riuscirci dovrà abbattere però un vero e proprio tabù: nei 4 precedenti contro l’Inter, infatti, Gotti ha collezionato un pareggio e tre sconfitte. Anche le sfide contro Inzaghi sono a netto vantaggio dell’ex Lazio, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Contemporaneamente alla sfida del ‘Meazza’, si giocherà anche Sassuolo-Lecce. Sconfitto per 3 gol a zero dalla Juve, Alessio Dionisi è chiamato ad una reazione immediata per ridare un po’ di entusiasmo ad una tifoseria che ha da poco salutato Giacomo Raspadori. In casa giallorossa, c’è ancora rammarico per la sconfitta all’ultimo secondo contro l’Inter, ma mister Baroni spera di convertirlo in voglia di rivalsa per non uscire dal ‘Mapei Stadium’ a mani vuote. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Inzaghi

SPEZIA (3-5-1-1): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, S. Bastoni, Reca; Agudelo; Nzola. All: Gotti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: