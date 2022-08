Calciomercato Juventus e Lazio: lo stanno chiudendo a 15 milioni

Nel pomeriggio in cui si gioca l’anticipo tra Torino-Lazio, ecco una notizia di mercato che non farà piacere ai tifosi biancocelesti

Seppur sofferta, la vittoria della prima giornata contro il Bologna ha consegnato alla Lazio di Sarri fiducia e tre punti. Un match che al 39′ del primo tempo sembrava quasi definitivamente gettato via, con i rossoblù in superiorità numerica per l’espulsione di Maximiano e la rete appena segnata da Arnautovic dal dischetto.

La rimonta, ‘propiziata’ dall’espulsione di Soumaro, è stata poi completata nella ripresa con l’autorete di De Silvestri e il gol vittoria del solito Ciro Immobile. Una formazione, quella allenata da Maurizio Sarri, che sul mercato si è mossa tutto sommato bene. Come ribadito più volte dalla proprietà, l’obiettivo era quello di investire soprattutto sul futuro cercando di mantenere quasi intatto lo zoccolo duro della passata stagione.

Una strategia radicalmente opposta rispetto invece a quella della Roma: se alla corte di José Mourinho sono arrivati calciatori già affermati e pronti a vincere un altro trofeo come Dybala, Wijnaldum e Matic, la Lazio ha scelto di puntare su giovani da far crescere come Gila, Casale e Cancellieri, cogliendo delle opportunità di mercato come Marcos Antonio in uscita dallo Shakhtar e Romagnoli a costo zero.

Calciomercato Lazio e Juventus, nuova offerta del West Ham per Emerson Palmieri

Tra le tante richieste fatte da Sarri alla società nelle ultime settimane, si continua a lavorare per un terzino sinistro. Marusic, attuale titolare della fascia, è più un adattato a sinistra, mentre Hysaj non gode più della fiducia dell’ambiente e potrebbe anche partire. Con la cessione dell’albanese, la Lazio potrebbe andare all’assalto del grande obiettivo Emerson Palmieri.

Sul terzino italo-brasiliano che da mesi viene osservato con grande interesse anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri, però, il tempo inizia a stringere. Dall’Inghilterra il ‘The Sun’ nelle scorse ore ha avvisato le due italiane, riportando un nuovo tentativo del West Ham. Il club londinese, dopo essersi allontanato nei giorni scorsi, sarebbe tornato alla carica con una proposta da oltre 15 milioni di euro. L’operazione, spinta soprattutto dal tecnico degli inglesi David Moyes, potrebbe sbloccarsi già in questo weekend.